Over er en milliard mennesker har store problemer med heden, fordi de mangler køleskabe og kølige steder at være, mens den globale opvarmning tager til.



En forskningsrapport viser, at større efterspørgsel efter elektricitet til køleskabe, ventilatorer, vifter og aircondition vil forværre klimaforandringerne.



Rapporten fra miljøgruppen Sustainable Energy for All Group viser, at 1,1 milliard ud af verdens 7,6 milliarder mennesker er stærkt udsatte.



De er i Asien, Afrika og Latinamerika. Gruppen af de mest udsatte lande omfatter Indien, Kina, Mozambique, Sudan, Nigeria, Brasilien, Pakistan, Indonesien og Bangladesh.