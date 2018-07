Rusland forhindrede millioner af cyberangreb under VM

Rusland forhindrede op mod 25 millioner hackerangreb og andre former for kriminelle handlinger mod landets informationsinfrastruktur under VM-slutrunderne, siger præsident Vladimir Putin ifølge en pressemeddelse fra Kreml.



Putin antyder ikke, hvem der kan stå bag de mange angreb.



"Under VM-slutrunderne skete der næsten 25 millioner cyberangreb og andre kriminelle handlinger mod Ruslands informationsstrukturer. Angrebene havde på en eller anden forbindelse til VM."



"De blev alle neutraliseret," hedder det i udtalelsen fra Putin, som blev fremsat under et møde med sikkerhedstjenester søndag.



Den russiske leder talte til repræsentanter for 55 forskellige efterretningsgrupper fra 34 lande, der bidrog til at skabe sikkerhed omkring VM i fodbold.



Udtalelsen blev offentliggjort af Kreml mandag.



Putin sagde ved søndagens møde, at der ikke havde været nogle "alvorlige episoder" under slutrunderne, og at "folk, der kom tilrejsende til Rusland, virkelig følte sig trygge".



Den russiske præsidents lederskab har lige fra begyndelsen været stærkt præget af spørgsmål omkring skærpelse af landets sikkerhed, og Rusland havde lovet, at der ville være optimal sikkerhed under VM i fodbold.



Der har været ekstra sikkerhed ved hoteller, butikscentre og alle VM fanområder.



Trods sikkerhedsopbuddet lykkedes det fire medlemmer af den russiske protestgruppe og punkband Pussy Riot at løbe ind på banen under finalekampen mellem Kroatien og Frankrig søndag.



Det afbrød finalen kort, inden de blev hevet væk af vagter og anholdt af politiet.



De fire er nu sigtet for at overtræde tilskuerregler og for ulovligt at have iklædt sig politiuniformer, skriver Interfax.



En trafikulykke i Moskva tidligt i turneringen vakte stor opsigt.



Det var en taxa, der lørdag 16. juni, kørte ind i en gruppe mennesker i den russiske hovedstad. Mindst otte blev kvæstet. Påkørslen, der skete nær Den Røde Plads, skyldtes, at en udmattet chauffør var faldet i søvn bag rattet.



/ritzau/AP