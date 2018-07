Det skriver medierne: Ingen oplagte afløsere til Thomas F. Borgen i Danske Bank

JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



INGEN OPLAGT AFLØSER TIL THOMAS BORGEN I DANSKE BANK

Der er ingen oplagte kronprinser til at tage over i Danske Bank, hvis hvidvasksagen ender med at fælde topchef Thomas F. Borgen. Det skriver Jyllands-Postens erhvervssite Finans.dk



Sådan lyder vurderingen fra flere analytikere og eksperter, som Finans har talt med. Analytikerne peger på, at, at de seneste måneders ledelsesrokade og mandefald som følge af hvidvaskskandalen har drænet banken for så mange rutinerede kræfter, at det kan blive svært for Danske Banks bestyrelse at skille sig af med Thomas F. Borgen, fordi den oplagte afløser er svær at få øje på.



ÅRELANGT OPSVING GØR VIRKSOMHEDER OG FONDE MERE FORSIGTIGE



På toppen af en højkonjunktur lurer frygten for, at inflationen og renterne begynder at stige. Derfor positionerer danske virksomheder og fonde sig til nye tider på finansmarkederne. (Forside, side 4-5)



SATELLITFIRMA BLEV SOLGT OG HAR SIDEN TABT 238 MIO. KR.



Efter Cobhams fjendtlige overtagelse af Thrane & Thrane, der blev omdøbt til Cobham Satcom, er de tidligere gode resultater forsvundet. Nu er den femte topchef siden overtagelsen i 2012 ansat. Han skal forsøge at gøre virksomheden profitabel igen, blandt andet ved at skære i omkostningerne. (Side 6-7)



DE FLESTE PENSIONSOPSPARERE HAR MISTET PENGE I FØRSTE DEL AF 2018



Stigende usikkerhed og vilde kursudsving betyder, at kun et enkelt af de store pensionsselskaber skiller sig ud med afkast på over 1 pct. til sparerne i første halvår. (Side 10-11)



NKT TIL HALV PRIS



NKT, der har specialiseret sig i energikabler, har siden årsskiftet mistet tæt ved halvdelen af sin kursværdi. Men ud fra det nuværende kursniveau kan aktien godt stige 20 pct., for der er indregnet for mange negative faktorer på kort sigt, vurderes det i analyse. (Side 12-13)



BØRSEN



SKABER AF STABIL KRYPTOVALUTA PÅ PARTNERJAGT



Rune Christensen har skabt kryptovalutaen dai, der følger den amerikanske dollar. Kursen har derfor holdt sig stabil i år, mens bitcoin er mere end halveret i værdi. Rune Christensen regner med at indgå mindst 50 store partnerskaber over de næste tre år. Foreløbig er der indgået aftaler med fintech-kometen Tradeshift og Blockshipping. (Forside, side 6-7)



FOR TIDLIGT AT VURDERE OM B&O OVERLEVER



Det er opmuntrende at se fremgang hos det hårdt pressede Bang & Olufsen. Men det er ikke nok at have en god strategi, hvis den kommercielle platform er skrøbelig og har for få kræfter til at bære. (Side 2)



DANFOSS SKRUER OP FOR CHARMEN OVERFOR TALENTER



Kim Fausing har været topchef i Danfoss i et år, og øverst på dagsordenen står en forstærket indsats for at tiltrække de allerdygtigste, som kan sikre vækst. (Side 8)



NYKREDIT VIL INVESTERE I VEJE OG BROER MED NY MILLIARDFOND



Nykredit er ved at opbygge en fond, der skal investere i infrastruktur, med en målsætning om at samle 2 mia. kr. op. Nykredit Infrastructure Fund 1 har en løbetid på 15 år. (Side 9)



HOLLANDSK FOND SER GYLDEN FREMTID FOR ZEALAND



Biotekselskabet Zealand Pharma har fået opbakning fra den hollandske familiefond Van Herk Groep. Selskabets har fem produkter med et potentiale, der hver især matcher den nuværende værdi af Zealand Pharma, mener den nye storaktionær. (Side 10)



HVIDVASKSAG TRÆKKER NED I POSITIV DANSKE BANK-RATING HOS S&P



Hvidvaskskandalen er allerede regnet ind i Danske Banks vurdering. Men sagen påvirker vurderingen, lyder det fra Standard & Poor's. (Side 11)



BERLINGSKE BUSINESS



TCM GROUP ER ET OVERSET VÆRDIPAPIR



TCM Group holder en stringent forretning med design og produktion af nye køkkener, mens salget klares af franchisekæder. Vækst i udlandet er de kommende års udfordring. Aktien er et overset værdipapir. (Forside, side 12-13)



SIEMENS GAMESA SER FLERE DANSKE JOB TIL AT DRIVE BOOM I HAVVIND



Havvindindustrien er blevet voksen, og Siemens Gamesa har store forventninger til fremtiden. Efter et hårdt år forventer selskabets topchef, at der snart skal ansættes igen for at imødekomme efterspørgslen på de kæmpestore møller. (Side 3)



INTERNATIONALE AVISER:



FINANCIAL TIMES (WWW.FT.COM)



BOEING ARBEJDER FOR AT AFVÆRGE ØGET HANDELSKRIG MELLEM USA OG KINA



Boeing arbejder aktivt bag kulisserne for at afværge en eskalering af den bitre handelskrig mellem USA og Kina. Selskabet prøver at dæmpe bekymringer for selskabets risici som amerikansk topeksportør.



TENCENT OG ALIPAY STÅR TIL AT TABE 1 MIA. DOLLAR I INDTÆGTER PÅ BETALINGSREGLER



Kinas to mobil-betalingsgiganter Alipay og Tencent står til at miste omkring 1 mia. dollar tilsammen efter et nyt centralbankkrav om, at tredjeparts betalingsformidlere holder kundernes betalingsbeløb i reserve.



BEIJING TILBAGERULLER "MADE IN CHINA" POLITIK



Kina opbløder retorikken for den del af industripolitikken, der er på kollisionskurs med USA og Europa, i et forsøg på at tiltrække udenlandske investeringer og holde økonomien på rette spor.



WALL STREET JOURNAL (WWW.WSJ.COM)



KINA SKUFFER XIAOMI MED OPGØR MED INVESTORVENLIG NOTERING



Kinas to største børser oplyser, at investorer på fastlandet ikke vil være i stand til at bruge handelslinket med Hong Kong til at købe aktier i selskaber med forskellige stemmeregler for aktieklasser. Det er et tilbageslag for den nyligt noterede smartphone-producent Xiaomi Corp.



BOEING OG AIRBUS KÆMPER MED LEVERING AF LOVEDE NYE FLY



Nogle flyselskaber har ventet i måneder på nye fly, på grund af at flyproducenterne står over for forsyningskæde-problemer med blandt andet motorer og vingekomponenter.



THE NEW YORK TIMES (WWW.NYT.COM)



BANKREGNSKABER OG GOOGLE-ANTITRUSTBØDE I UGENS LØB



Bank of America rapporterer resultater for andet kvartal mandag efterfulgt af Goldman Sachs tirsdag og Morgan Stanley onsdag. Og onsdag ventes de Europæiske konkurrencemyndigheder at ramme Google med en multimilliard-dollar bøde for misbruge af selskabets dominans på smartphone-markedet til at udkonkurrere rivaler.



THE TIMES (WWW.THETIMES.CO.UK)



NY BREXIT-AFSTEMNING ER ENESTE MÅDE AT BRYDE GORDISK KNUDE



Premierminister Theresa Mays håb om at vinde støtte til sit brexit-kompromis har lidt et stort nederlag, idet den tidligere minister Justine Greening bryder med partilinjen, som den første højtstående konservative der støtter krav en endnu en folkeafstemning om EU-medlemskabet.



THE DAILY TELEGRAPH (WWW.TELEGRAPH.CO.UK)



THERESA MAY LOVER AT ØGE BRITISK LUFTFARTSINDUSTRI TRODS BREXIT BEKYMRINGER



Regeringsstøttede projekter står til at dominere første dag på Farnborough Airshow, hvor Theresa May prøver at berolige branchens frygt for brexit. Premierministeren lover at sikre millioner af luftfartsjobs og styrke Storbritanniens position som førende luftfartsnation.



THE GUARDIAN (WWW.GUARDIAN.CO.UK)



TRUMP KALDER EU EN STØRRE "FJENDE" END RUSLAND OG KINA



Donald Trump beskrev EU som en af USA's største "fjender" i endnu en ekstraordinær diplomatisk kovending søndag få timer før topmødet med den russiske præsident Vladimir Putin. Inden afslørede premierminister Theresa May, at Trump foreslog, at hun "sagsøgte EU" frem for at forhandle om brexit.



THE INDEPENDENT (WWW.INDEPENDENT.CO.UK)



BANK OF ENGLAND VICEGUVERNØR SIR JON CUNLIFFE ADVARER MOD RENTEFORHØJELSE



Sir Jon Cunliffe, der er stedfortrædende guvernør i Bank of England, har advaret mod at hæve renten for hurtigt, hvilket indikerer, at en forhøjelse i august fra centralbankens side ikke er nogen selvfølgelighed.



THE JAPAN TIMES (WWW.JAPANTIMES.CO.JP)



EU INDLEDER ANTI-TRUMP HANDELSARRANGEMENTER MED KINA OG JAPAN



EU's topembedsmænd vil møde regeringschefer i Kina og Japan i næste uge for at forbedre handelsforholdene, af frygt for at den amerikanske præsident Donald Trump vil udløse en global handelskrig.



SOUTH CHINA MORNING POST (WWW.SCMP.COM)



HUAWEI KAN SLÅ SAMSUNG PÅ 5G I EGEN BAGHAVE



Samsung Electronics' kontroversielle kinesiske rival, Huwewei Technologies, som den amerikanske kongres anser som en sikkerhedstrussel, kan komme til at stå i spidsen for at levere udstyr til alle Sydkoreas tre nationale mobiloperatører i opbygningen af femte generationens trådløse netværk.



THE STRAITS TIMES (WWW.STRAITSTIMES.COM)



ATLANTIC NAVIGATION REJSER 26 MIO. DOLLAR VIA AKTIEEMMISION TIL 9,89 CENT



Atlantic Navigation har indgået en betinget aktie-emissionsaftale med Saeed Investment om at udstede ca. 263 mio. nye aktier til en pris på 9,89 amerikanske cent per styk, som skal rejse 26 mio. dollar. Tegningskursen repræsenterer en præmie på 10,5 pct.



DAGENS INDUSTRI (WWW.DI.SE)



SVERIGE TRUET AF ELEKTRICITETSMANGLER - "TILTAG ER NØDVENDIGE"



Mængden af svensk elforsyning svinder ind. Allerede til vinter truer et stort el-underskud. El-krævende installationer kan blive udsat, og i det lange løb vil risikoen for elmangel øges. Det vurderer Svenske elnettet, der opfordrer regering og myndigheder samt energibranchen til at handle øjeblikkeligt. (SVERIGE HOTAS AV ELBRIST – "BEHÖVS EN RAD ÅTGÄRDER")



DAGENS NÆRINGSLIV (WWW.DN.NO)



BETALING AF 13,2 MIO. I FRATRÆDELSESPAKKER GAV UNDERSKUD PÅ 3 MIO.



I løbet af første halvdel af 2018 forlod to topfolk mediegruppen NHST Media Group, som omfatter Dagens Næringsliv og Morgenbladet, selskabet. Kvartalsrapporterne viser, at de to har modtaget 13,2 mio. kr. i aftrædelse, mens selve selskabet lander et underskud på 3 mio. kr.



