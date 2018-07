Iransk embedsmand opfordrer Trump til at holde fingrene fra USA's olienødforsyning

En højtstående iransk embedsmand opfordrer Donald Trump til ikke at bruge USA's strategiske oliereserver, kaldet Strategic Petroleum Reserve, til at skubbe priserne længere og i stedet slippe sanktionerne mod Irans råolieeksport. Det skriver Bloomberg "Mit råd til dig, Hr. Præsident, er at undgå at røre de strategiske oliereserver – at køle ned og opgive sanktioner mod iransk olie," lyder det i en mail fra Hossein Kazempour Ardebili, Irans repræsentant i OPEC, ifølge Bloomberg.For nylig skrev Bloomberg , at Trump-regeringen overvejer at tappe fra den amerikanske nødforsyning af råolie, da det politiske pres vokser for at tøjle stigende benzinpriser, inden kongresvalget i november."Hr. Præsident, som jeg tidligere har forudset, ser det ud til, at du vender dig mod Strategic Petrolum Reserve, fordi der ikke er nogen ekstra kapacitet til at dække for iransk eksport – men der vil være mange konsekvenser," lyder det videre fra Hossein Kazempour Ardebili, ifølge Bloomberg.I sidste uge faldt oliepriserne og ifølge Reuters var en af årsager, at USA overvejer at gøre undtagelser fra sanktioner mod de lande, der handler med Iran og iransk olie. Den amerikanske regering havde før beordret lande til at stoppe al import af olie fra Iran senest 4. november i år med en trussel om sanktioner uden undtagelse mod de lande, der fortsatte.