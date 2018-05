Det sker dag: Biotek-nyt fra Zealand Pharma

Det er i dén grad kvartalsrapport-tid.



I dag kommer bl. a. tal og status fra biotekselskabet Zealand Pharma, der så sent som i sidste måned fik grønt lys til at fortsætte udviklingen af et middel mod såkaldt korttarms-syndrom.



Og i den finansielle sektor melder Vestjysk Bank, hvor staten i fjor solgte sin majoritet til bl. a. Nykredit, og den mindre Salling Bank sig.



Plast-leveranadøren Rias har også en kvartalsrapport klar til sine investorer.



Tøjtal fra udlandet

Fra det store udland sender stormagasinkæden Macy's i USA og britiske Burberry, kendt for klassisk mode, tal til sine investorer.



Årsdag

Herhjemme holder Dansk Erhverv sin årsdag i Øksnehallen i København, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen og oppositionens leder, Mette Frederiksen, får taletid. Temaet for årsdagen er det for politikere ofte aktuelle, hvordan man tilpasser sin strategi, når vision og virkelighed kolliderer.



IMF om danske finanser

Den internationale valutafond, IMF, har gennemført sin årlige vurdering af den økonomiske og finansielle udvikling i Danmark. Det er der pressemøde om i dag.