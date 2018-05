Det skriver medierne: Netcompany har tjent tykt på skattemanøvre

Berlingske Business:



Danske studerende indtager 125 butikker med solbrillebrand



Tre unge danskere har sideløbende med deres studier rejst USA og Europa tyndt for at sælge deres eget solbrillemærke. Det danske brand, Christopher Cloos, findes nu i flere end 125 butikker i 14 lande.





Jyllands-Posten Erhverv:



Bavarian Nordic under massivt angreb fra udenlandske hedgefonde



Aktien i Bavarian Nordic har aldrig været under et større angreb, end det er tilfældet nu. Udenlandske hedgefonde flokkes om Bavarian Nordic som sultne hajer om en sæl.



Netcompany har tjent tykt på skattemanøvre



I 2012 købte Netcompany et underskudsgivende selskab for 21 mio. kr. Siden har Netcompany brugt selskabet til at trække 288 mio. kr. fra i skat.



Nykredit sælger aktiepost i fusionsbank til ATP



Nykredit vil sælge en del af sin aktiepost i Ringkjøbing Landbobank til den store pengetank ATP.





Børsen:



Ledelsesvakuum i TDC før opsplitning



TDC har hverken en permanent topchef eller bestyrelsesformand.

Administrerende direktør Pernille Erenbjerg valgte mandag at forlade chefkontoret, efter de nye ejere meddelte, at de vil opsplitte selskabet i to enheder. Formandsstolen er også tom, men briten Mike Parton er indsat som midlertidig bestyrelsesformand. Han betegner situationen som en alvorlig bet.



Salg af velindtjenende sædbank klar



Pengemaskinen European Sperm Bank er på vej mod et salg. Deloitte er hyret til opgaven, men ifølge direktøren ligger et salg ikke lige rundt om hjørnet.



Entreprenørgigant luger ud på direktionsgangen



Med øjeblikkelig virkning fjerner MTH Group to koncerndirektører fra direktionsgangen. MTH Group, som blandt andet består af MT Højgaard og er ejet af de to børsnoterede selskaber Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, skal gøres mere konkurrencedygtig.



Maersk Tankers følger Trump - lukker ned i Iran



Maersk Tankers gør som krævet af Det Hvide Hus, nemlig at lukke ned for alle kundeforhold i Iran inden 4. november. Selskabet opfylde kun de aftaler, der er indgået før 8. maj.





/ritzau/FINANS