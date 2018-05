Relateret indhold Artikler

Canada ventes næste år at skulle installere vindmøller med en samlet kapacitet på 900 megawatt mod et niveau i år på 600 megawatt.



Det sagde chefen for den canadiske vindmølleforening, Robert Hornung, under en vindmøllekonference i Chicago i sidste uge.



"I år er der allerede idriftsat 450 megawatt, og vi forventer at der bliver idriftsat yderligere 150 inden årets udgang, så vi når op omkring 600 for hele året."



"Det forventer vi stiger til 900 megawatt til næste år," sagde Robert Hornung.



Sidste år blev der kun installeret 341 megawatt i ny vindmøllekapacitet i Canada.



"Det var et usædvanligt lavt år for os og er primært et spørgsmål om timing med et par store projekter, som ikke var færdiggjort 31/12 men blev det tidligt i 2018," forklarede Robert Hornung.



Han fremhævede Albertas såkaldte RFP (Request for proposals) - invitation til at komme med bud på vindprojekter - som et af højdepunkterne i 2017.



"De efterspurgte 400 megawatt vindenergi, men da buddene kom ind, var de så glade for priserne, at de underskrev kontrakter på 600 megawatt," sagde Robert Hornung.



Den gennemsnitlige vinderpris på buddene var 37 dollar per megawatt-time, hvilket han sammenlignede med 63 dollar ved en tilsvarende kontraktindgåelse for få år siden.



"Det har virkelig ændret fundamentalt på opfattelsen af vindenergiens konkurrencedygtighed i Canada og bekræfter, at hvis du ønsker at opføre ny kapacitet i landet, så kan vind konkurrere mod alt andet."



"Det er en milepæl i forhold til omkostninger," sagde Robert Hornung.



Trods dykket i markedet sidste år har Canada set over en femårig periode haft en gennemsnitlig årlig installationsrate på 900 megawatt.



"Så det har været et sundt marked og et robust marked, og Canada er nu det niende største land i verden målt på vindenergiproduktion," sagde Robert Hornung.



/ritzau/FINANS