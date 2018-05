Det skriver medierne: Mærsk-familien sagde nej og gik glip af DONG

Berlingske Business:



Mærsk-toppen ville købe DONG - men familien sagde nej



A.P. Møller – Mærsk, anført af daværende topchef Nils Smedegaard Andersen, var langt med planerne om at købe DONG i foråret 2016, der kort tid efter blev børsnoteret til næsten 100 mia. kr.



Mærskfamilien fandt investeringen for stor og risikabel. Et køb kunne være blevet Mærsks grønne fremtid.



Nordisk Film fortsætter spilopkøb for trecifret millionbeløb



Den danske underholdningskoncern har for femte gang købt sig ind i et nordisk computerspilfirma.



Motivationen er at få en stærk position, på et marked der har overhalet det klassiske filmmarked.



Ny investeringsbølge skyller ind over Danmark



Storbanker og pensionskasser verden over gør klar til det største formueskifte i verdenshistorien. De nye kunder vil stadig have afkast af deres investering, men de vil også være med til at gøre en forskel på de store linjer. Udviklingen sætter nu også sit præg på den danske finanssektor.





Jyllands-Posten Erhverv:



Elselskaber mistænkes for misbrug af støtteordning



Efter massiv kritik undersøger Energitilsynet nu misbrug af energispareordningen. 12 regionale energikoncerner er udvalgt til en stikprøveundersøgelse.



FLSmidth prispresses af kinesere



FLSmidths kerneforretning i cement, samt leverancerne til minedrift, er afhængig af den økonomiske aktivitet rundt om i verden.



Samtidig stiger konkurrencen fra kinesiske virksomheder, der har fået muskler efter 30 års uafbrudt byggeaktivitet på hjemmemarkedet.





Børsen:



Nedrivningsdirektør overvejer accept af kartelanklage



Nedrivningsdirektør og brancheformand i Dansk Byggeri, Thomas Kingo Karlsen, overvejer at erklære sin virksomhed skyldig i en del af den store kartelsag, der har ramt nedrivningsbranchen.



De tiltalte i sagen, der løber op i 146 mio. kr., risikerer fængselsstraffe og store bøder.



Baskerlandet går efter Danmarks førerposition på vind



Efter Siemens Gamesa flyttede til Baskerlandet, øjner den spanske region nu pokalen: At få vippet Danmark af tronen som førende inden for vindenergi.



PFA finansierer udenlandske køb med danske erhvervsejendomme



Pensionskæmpen PFA sælger danske erhvervsejendomme for 2 mia. kr. til Bankinvest.



De penge skal være med til at sponsere PFA i udlandet.





