Lørdag aftens dødelige knivstikkeri i Paris efterforskes som en terrorsag, oplyser myndighederne i Frankrig ifølge nyhedsbureauet AP.



Inden angrebet blev den formodede gerningsmand hørt råbe "allahu akbar" (Gud er størst, red.), oplyser anklagemyndigheden i Paris.



Mindst en person blev dræbt og flere såret i angrebet, mens gerningsmanden blev skudt af politiet. Dødsofferet er en 29-årig mand.



"Endnu engang er Frankrigs ungdom blevet ramt," siger indenrigsminister Gerard Collomb natten til søndag.



En kilde i politiet fortæller til AFP, at en betjent forsøgte at uskadeliggøre angrebsmanden med en strømpistol, men da det ikke lykkedes, trak en anden betjent sit våben og dræbte personen.



Præsident Emmanuel Macron hylder på Twitter politiet for at have "neutraliseret terroristen" og siger, at "Frankrig igen betaler blodets pris, men ikke vil vige en tomme for frihedens fjender", skriver Reuters.



Frankrig har siden 2015 befundet sig i forhøjet beredskab som følge af en række blodige angreb, hvor over 240 mennesker er omkommet.



Identiteten på manden bag lørdagens angreb er endnu ikke offentliggjort. Myndighederne arbejder på at på sat navn på personen samt hans eventuelle hjælpere, oplyser indenrigsminister Collomb.



Nyhedsmediet Amaq, der fungerer som talerør for Islamisk Stat, skriver ifølge nyhedsbureauet AP, at gerningsmanden er en af bevægelsens "soldater".



Islamisk Stat har desuden selv taget skylden for angrebet, oplyser nettjenesten Site ifølge nyhedsbureauet AFP.



Site er en privat efterretningsvirksomhed, der følger islamistiske og andre ekstremistiske grupper på sociale medier.