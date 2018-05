WHO forbereder skrækudbrud af ebola og vil vaccinere

WHO bereder sig i øjeblikket på "det værste" i forbindelse med et aktuelt udbrud af ebola i DRCongo.Man frygter blandt andet, at der vil ske spredning til en større by, fortæller WHO's vicegeneralsekretær for nødberedskab, Peter Salama.FN-organisationen håber, at myndighederne i DRCongo mandag vil give tilladelse til, at man indleder et vaccineprogram. Vaccinen er på forsøgsbasis, og Salama fortæller, at medicinen er svær at anvende. Det er ikke et vidundermiddel, understreger han."Alle forberedelser er sat i værk. Så snart vi får grønt lys, gør vi det," siger Peter Salama.Risikoen for spredning i regionen vurderes i øjeblikket at være moderat. Ni nabolande er blevet advaret.Den største bekymring går aktuelt på, at provinshovedstaden Mbandaka, hvor der bor en million indbyggere, bliver ramt."Hvis ebola spredes i en by af den størrelse, så får vi et meget stort udbrud, og så venter en reel udfordring," siger Salama.Han peger på, at det er meget svært at bekæmpe smitten, hvis den spredes til større byer og særligt fattige områder. Risikoen for international spredning vurderes stadig som lav.Læger uden Grænser (MSF) har allerede eksperter i landet, og organisationen håber, at den kan have et mobilt laboratorium kørende meget snart.MSF håber, at FN med en helikopter kan hjælpe med at bringe WHO-specialister ind i området. Desuden vil det være nødvendigt at klargøre en lille landingsbane, så man kan flyve beskyttelsesudstyr ind.Der har siden 4. april været 32 tilfælde af enten mistænkt smitte, formodet smitte eller bekræftet smitte. 18 personer er ifølge Salama omkommet./ritzau/Reuters