Det skriver medierne: Dansk topchef står til at score over 500 mio på optioner

Danske Ambus topchef, Lars Marcher, står til at score en gevinst på over 500 mio. kr. takket være en række optionsprogrammer. ATP, der er aktionær i Ambu, er gået i dialog med selskabet om optionsprogrammerne. Pensionskæmpen foretrækker aktieprogrammer og mindre komplekse programmer og hæfter sig i denne forbindelse ved, at der er flere optionsprogrammer, som er komplekse. Det skriver Finans Kaare Danielsen, stifteren af Jobindex, har købt sig ind i det danske designselskab Jacob Jensen Design og sidder nu på en ejerandel på 15-20 pct. Jacob Jensen Design blev grundlagt i 1958 og står bl.a. bag Margrethe-skålen og en række designs for Bang & Olufsen. Det skriver Finans 12 regionale energikoncerner skal undersøges for misbrug af den udskældte energispareordning. Mistanken går på, at ledelserne i de regionale selskaber har brugt ordningen som et tag-selv-bord på de stavnsbundne monopolkunders regning. Det skriver Finans Når fusionen mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank efter planen går igennem, kan Jyske Bank-topchef Anders Dam se frem til at få knap 1,4 mia. kr. i bankkassen. Jyske Bank vil blive en meget mere udbytteorienteret aktie fremover, siger topchefen. Læs historien her Ejer Lars Staunsbæk, Mammen Mejerierne A/S, fik en ordentlig dukkert i 2017. Bundlinjen i selskabet, der er Danmarks største privatejede mejeri og det næststørste efter giganten Arla, faldt markant fra små 32 mio. kr. til 7 mio. kr. Læs historien her Techgiganten Apple opgiver at bygge et nyt datacenter i det vestlige Irland efter en årelang juridisk kamp med to lokale aktivister. Datacentret skulle ellers have bragt en investering på 850 mio. euro (6,3 mia. kr.) til provinsbyen Athenry. Læs historien her Den filippinske økonomi buldrer derudad med knap 7 procents vækst om året. Det har fået stadig flere danske virksomheder til at satse på at få foden indenfor. En af dem er Arla, der netop har åbnet datterselskabet Arla Foods Corporation Philippines, så der kan komme endnu mere damp under kedlerne de næste par år. Læs historien her Da Tommy Ahlers blev udnævnt til minister måtte han forlade regeringens iværksætterpanel. Den nye formand bliver serieiværksætteren Tommy Andersen, der især er kendt for Libratone-højtalere. Det skriver Berlingske Business Rosendahl Design Group, som omfatter otte designmærker, har aldrig tjent så meget som nu. To nye tilføjelser i 2016, Juna og Lyngby Porcelæn, har bidraget til de positive resultater, og det giver appetit på flere opkøb. Det skriver Berlingske Business