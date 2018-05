Apple dropper at bygge stort datacenter i Irland

Techgiganten Apple meddeler, at man nu ikke vil gå videre med planerne om at bygge et datacenter i den irske by Athenry, efter at lokale miljøorganisationer har appelleret en dom fra den irske højesteret.



Det skriver CNBC.



Apple lancerede i 2015 en plan om at bygge et datacenter i Athenry til hele 6,3 mia. kr., men efter et længere retsopgør, er planen nu blevet så forsinket, at computerfirmaet giver op.



"Selvom det er skuffende, vil det her tilbageslag ikke få betydning for vores entusiasme for at lave nye projekter i Irland," skriver Apple ifølge CNBC i en email.



Den irske erhvervsminister, Heather Humphreys, ærgrer sig over Apples beslutning, som stod til at skabe 300 job i den irske by.



"Projektet ville have haft stor betydning for investeringer og jobskabelsen i Galway-området og det vestlige Irland," siger ministeren.



Netop Apple er i øjeblikket ved at opføre et af verdens største datacentre ved Foulum i den østlige del af Viborg Kommune. Også dette datacenter anslås at koste ca. 6,3 mia. kr.