USA fordømmer Iran: Provokerende raketangreb mod Israel

Efter en voldsom konfrontation mellem Iran og Israel ved de omstridte Golanhøjder natten til torsdag, får Israel massiv opbakning fra dets allierede USA.



- USA fordømmer det iranske regimes provokerende raketangreb fra Syrien mod israelske indbyggere, og vi bakker stærkt op om Israels ret til at handle i selvforsvar, lyder det i en udtalelse fra den amerikanske regering.



I meddelelsen kritiserer USA også Irans raket- og missilsystem, der er rettet mod Israel, og kalder det "uacceptabelt og meget farligt for udviklingen i hele Mellemøsten".



- Irans revolutionsgardes sikkerhedsstyrker (IRGC) er fuldt ansvarlige for konsekvenserne af disse uforsvarlige handlinger, og vi opfordrer IRGC og dets militante stedfortrædere, herunder Hizbollah, til ikke at tage flere provokerende skridt, lyder det.



Hizbollah er en militant shiamuslimsk bevægelse, der henter en stor del af sin støtte fra Iran, som også hjalp med at grundlægge bevægelsen i 1982.



Nattens fjendtligheder mellem Israel og Iran karakteriseres som den mest direkte krigshandling de to nationer imellem nogensinde.



I fire timer affyrede iranske styrker i Syrien og israelsk militær missiler mod hinanden i de omstridte Golanhøjder. Ifølge Israel indledte Iran angrebet, hvilket har fået dem til at svare igen.



Iran har ikke bekræftet, at de indledte angrebet. Men landet er foruden USA blevet kritiseret af flere europæiske ledere.



Foruden USA har også Tyskland, Storbritannien og senest Frankrig meddelt, at de støtter Israels ret til selvforsvar, efter at Iran indledte et angreb.



