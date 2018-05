Aldi leder efter nye adresser: 150 butikker skal flyttes

Efter endnu et millionunderskud onsdag sætter dagligvarekæden Aldi nu alle sejl ind for at få ændret kursen i Danmark.



De seneste otte år har Aldi haft et samlet underskud på halvanden mia. kr., og derfor vil Aldi både modernisere og flytte 150 af sine 189 butikker i håb om at få flere danske kunder på besøg. Det skriver Berlingske Business.



"Mange butikker har dårlige placeringer eller er blevet for små og kan ikke udvides, så vi skal rundt 150 steder og finde nye lokationer," siger adm. direktør Finn Tang.



Han overtog sidste år posten som Aldi øverste leder i Danmark og vil nu lancere en ny strategi, hvor Aldi skal levere mere moderne discount med økologiske danske varer frem for at lugte af tysk grænsehandel som i dag.



"Vi har været blandt de billigste i over 40 år. Alligevel har vi ikke formået at få danskerne til at elske Aldi, som de måske gør med nogle af vores konkurrenter, og det viser jo, at den danske forbruger ikke kun går op i pris, men at der også er andre vigtige ting. Det er de ting, vi forsøger at sætte fokus på nu," siger Finn Tang til Berlingske Business.