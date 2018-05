Dansk Erhverv: Nu skal vi tage næste skridt med at få indvandrere i job

Ikke-vestlige indvandrere står til at koste statskassen 33 mia. kr. årligt helt frem til år 2100.



I hvert fald, hvis man skal tro en ny fremskrivning, som Finansministeriet har sendt ud torsdag.



Tallet skyldes især, at andelen af ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse er langt lavere end for både personer med dansk oprindelse og vestlige indvandrere.



Derfor hæfter Dansk Erhverv sig også ved, at man hurtigt kan ændre regnestykket ved at skubbe på med at få flere ikke-vestlige indvandrere i job.



"Vi har faktisk allerede set beskæftigelsen for nyankomne flygtninge stige ganske betydeligt de sidste tre år, hvor vi har været med til at implementere en trepartsaftale, og hvor kommunerne har lavet en topartsaftale med regeringen," siger arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent Peter Halkjær.



Hvis forskellen på, hvor stor andelen af indvandrere i job, nærmer sig andelen af personer med dansk oprindelse i job med bare en femtedel, så vil der være seks mia. kr. at hente, anslår Finansministeriet.



Og kommunerne er de senere år især blevet bedre til at få sendt indvandrere i virksomhedsrettet aktivering og efterfølgende holde kontakten til virksomhederne, mener Peter Halkjær.



"Vi har nu en rimelig god erfaring med, hvilke redskaber der virker. Så øvelsen fremadrettet må være at få dem udbredt i endnu større omfang," siger chefkonsulenten.



Cepos: Indfør indslusningsløn

Desværre viser erfaringen også, at det især er svært at få ikke-vestlige indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet.



Og cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den liberale tænketank Cepos mener da heller ikke, at et kommunalt fokus vil kunne løse problemet alene.



"Der tales meget om, at kommunerne skal få indvandrere i job. Det er at gå over åen efter vand. Hvis man åbner jobmarkedet op via indslusningsløn, så vil mange komme i job", siger han.



Cepos har længe foreslået en indslusningsløn på 70 kr. i timen, som ifølge Mads Lundby Hansen vil øge beskæftigelsen med 10.000 personer.



Men hverken politisk eller blandt arbejdsmarkedets parter har den model vundet indpas.



Finansminister Kristian Jensen (V) har dog i forbindelse med den nye analyse fortalt, at regeringen vil komme med nogle målrettede initiativer for at få flere indvandrere i arbejde.