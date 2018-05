Præsident Trump takker Nordkorea for fangefrigivelse

Tre amerikanske statsborgere, der har været fanget i Nordkorea, er landet på amerikansk grund og er blevet budt velkommen af præsident Donald Trump.



På landingsbanen, hvor Donald Trump mødte de tre, takker han Nordkorea for frigivelsen.



- Det er en speciel aften for de her tre gode mennesker. Vi starter på en ny fase (i forholdet til Nordkorea, red.) Jeg tror virkelig, at han (Nordkoreas leder Kim Jong-un, red.) vil gøre noget, siger Donald Trump.



Efter i 2017 at have truet hinanden med gensidig udryddelse flere gange er forholdet mellem USA og Nordkorea blevet bedre. Donald Trump har flere gange rost Kim Jong-un, og Nordkorea har lovet at sætte atombombe- og missiltests på pause.



De to ledere har endda aftalt et topmøde. Det har længe været ønske hos Nordkorea, hvor et møde mellem landets leder og USA's præsident vil være et PR-scoop af dimensioner.



Løsladelsen af de tre fanger - Kim Dong-chul, Kim Sang-duk (også kendt som Tony Kim) og Kim Hak-song - var på forhånd ventet som en form for gestus fra Kim Jong-un forud for topmødet med Donald Trump.



Anholdelserne ses af amerikanske iagttagere som politisk motiveret.



Kim Dong-chul blev i 2015 anholdt for spionage. Han blev i 2016 dømt til ti års hårdt strafarbejde.



Tony Kim og Kim Hak-song var begge ansat på Pyongyangs tekniske universitet, da de i 2017 blev anholdt på en mistanke om "statsfjendtlige handlinger".



Tony Kims familie takker i en udtalelse alle involverede for arbejdet med at få ham og de to andre fanger hjem. Også præsident Trump får en tak for sin dialog med Nordkoreas styre.



- Mest af alt takker vi Gud for, at Tony kommer sikkert tilbage, skriver familien.



Alle tre fanger meldtes tidligt i god behold. De var selv i stand til at gå om bord på det fly, der lettede fra Pyongyang onsdag og bragte dem ud af Nordkorea.



USA og Nordkorea har været fjender siden Korea-krigen fra 1950 til 1953, der endte med en våbenstilstand og en opdeling af Korea i to lande.



/ritzau/