Malaysias vælgere vrager regeringsparti efter 60 års styre

Efter 60 år i regering er Malaysias regeringsparti, National Front, på vej i opposition.



Officielle resultater fra onsdagens parlamentsvalg bekræfter, at oppositionens alliance har sikret sig flertal i parlamentet, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Regner man en lille allieret fra delstaten Sabah med, har oppositionen sikret sig 121 af de 222 pladser i parlamentet.



Men fordi intet enkelt parti sikrede sig et flertal, er det nu op til kongen at beslutte, hvem der skal være premierminister.



Den 92-årige oppositionsleder, Mahathir Mohamad, var relativt tidligt ude og erklære, at Håbets Alliance havde sikret sig et flertal.



Alliancen har også vundet stort i delstatsvalget, inklusiv i flere af de stater, hvor regeringspartiet hidtil har stået stærkt.



Det nuværende regeringsparti med premierminister Najib Razak i spidsen er dalet i popularitet på det seneste.



Det skyldes dels de stigende leveomkostninger i Malaysia, dels en større korruptionsskandale, der har plaget Najib siden 2015.



Efter choknederlaget siger han torsdag, at han accepterer folkets vilje.



- Jeg accepterer folkets dom, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.



Mahathir Mohamad siger ifølge AFP kort før klokken syv torsdag morgen, at han regner med at blive indsat som premierminister i landet torsdag.



- Vi forventer, at jeg bliver svoret ind i dag.



- Vi håber, at vi klokken 17:00 (11:00 dansk tid red.) har en premierminister.



- Enhver forsinkelse betyder, at vi ikke har en regering. Hvis der ikke er en regering er der ingen lov og ret, siger den nyvalgte premierminister ifølge nyhedsbureauet på en pressekonference.



/ritzau/