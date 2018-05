De amerikanske olielagre faldt 2,2 mio. tønder i den forgangne uge.



Det viser opgørelse fra det amerikanske energiministerium onsdag eftermiddag.



Der var ventet en stigning på 0,4 mio. tønder.



For lagrene af benzin var der ligeledes tale om et fald på 2,2 mio. tønder - mens der var forventninger om en marginal vækst på 0,1 mio. tønder.



De amerikanske lagre af destillater, der blandt andet inkluderer fyringsolie, mindskedes med 3,8 mio. tønder mod et ventet fald på 1,5 mio. tønder.



Umiddelbart efter offentliggørelsen af lagertallene faldt den amerikanske referenceolie, WTI, 7 cent til 70,92 dollar per tønde, men efter handlerne har haft tid til at fordøje tallene, er olieprisen igen krydset 71 dollar i 71,08 dollar per tønde, hvilket er en stigning på 2,9 pct. for dagen. Onsdag har prisen hidtil toppet i 71,29 dollar.



/ritzau/FINANS