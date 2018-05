Det skriver medierne: Tilsynets hvidvaskrapport om Danske Bank har "væsentlige mangler"

Berlingske Business

Børsen

Jyllands-Posten Erhverv

Der er mangler, misforhold og uoverensstemmelser i Finanstilsynets rapport om hvidvask i Danske Bank, siger den person, som først advarede om hvidvasken. Whistlebloweren, der er et hovedvidne i sagen, er aldrig blevet kontaktet af tilsynet. Det skriver Berlingske Business It-kometen Netcompany har formelt meddelt, at man agter at lade sig børsnotere i begyndelsen af juni. Ifølge flere kilder, bliver det til en noget højere værdisætning end hidtil antaget. Netcompany haler ind på KMD målt på både omsætning og antal medarbejdere. Det skriver Berlingske Business.Lundbeck sælger medicin som aldrig før og leverer det bedste kvartalsresultat nogensinde. Den søde musik fra Lundbecks maskinrum får dog ikke topchefvikar Anders Götzsche til at drømme om et permanent ophold på den øverste post. Det skriver Berlingske Business Efter ti år ved rorpinden hos IT-selskabet NNIT har Per Kogut hævet toplinjen med milliarder og navigeret gennem en børsnotering. Nu sætter han sig i formandsstolen i "Digital Hub Denmark". Det skriver Berlingske Business.Finanssektorens talerør, Finansdanmark, har indtil videre forholdt sig tavs i forhold til sagen om hvidvask i Danske Bank, men nu erkender topchef Ulrik Nødgaard, at finanssektoren skulle have gjort mere i kampen mod hvidvask tidligere. Læs historien her Med en vækst på 171 pct. i omsætningen er der fuld fart på biotekvirksomheden Genmab, der holder fast i prognosen for året som helhed. Genmabs prognose for 2018 lyder på, at partneren Janssen vil sælge darzalex for 2-2,3 mia. dollar på verdensplan. Læs historien her 8 måneder efter Kåre Schultz' afgang, viser Lundbeck rekordvækst i første kvartal af 2018. Men kopimedicin truer, og den nye chef udebliver, mens koncernfinansdirektør Anders Götzsche som midlertidig chef beskriver tiden i front som "hårdt arbejde". Læs historien her It-virksomheden Netcompany går på børsen i begyndelsen af næste måned. "Vi har meget selvtillid," lyder det fra stifter og medejer André Rogaczewski, der vurderer timingen som god. Læs historien her Topchef i Danfoss, Kim Fausing, fortsætter industrigigantens toplinjevækst. Øget volumen og effektiviseringer løfter resultatet med næsten 20 pct. Læs historien her SAS lader sig presse af Kina, når selskabet følger kinesisk opfordring, der indikerer, at Taiwan er en kinesisk provins. Sådan vurderes det fra politisk hold. Læs historien her Det er ikke bare almindelige danskere, som vender Nordens største bank, Nordea, ryggen. Nu flygter også de velhavende af slagsen. En ny undersøgelse viser, at Nordea har landets mest utilfredse private banking-kunder, der lægger en stor del af bankernes indtjening. Det skriver Finans William Demant, der er kendt for sine Oticonhøreapparater, kom stærkt ind i det nye år. Dermed fastholdes forventningerne om et overskud på den primære drift for hele 2018. Det skriver Finans.En god start på året sparker aktien i vejret for Lundbeck. Men en række stød i de næste kvartaler betyder, at det bliver vanskeligt for medicinalselskabet at holde teten året ud. Det skriver Finans.Danfoss har gennemført en regional strategi, hvor selskabet har flyttet fabrikkerne tættere på kunderne. Det har fået selskabets indtjeningsevne til at skyde i vejret. Det skriver Finans./ritzau/FINANS