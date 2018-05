Argentina er angiveligt i dialog med IMF om en fleksibel kreditfacilitet på 30 mia. dollar, skriver Bloomberg News tirsdag med henvisning til ikke-navngiven kilde.



Samtalerne mellem valutafonden og Argentina er dog bekræftet, da både præsident Mauricio Macri og finansminister Niclas Dujovne har været ude med meldinger om, at man har talt med IMF.



"Dette vil tillade os at styrke vores vækst- og udviklingsprogram. Dette vil tillade os møde det nye globale scenario og undgå en krise som dem, vi har haft tidligere," sagde Macri i en tale, som blev transmitteret over tv.



Den argentinske centralbank har gennem de seneste ti dage hævet sin toneangivende rente med næsten 13 pct.point, så den nu er på 40 pct. Det har banken gjort for at forsvare landets valuta, peso, der er kommet under pres, og som frygtes at kollapse. Presset på pesoen skyldes landets høje inflation, der ligger over centralbankens eget ganske høje mål på 15 pct., og det har fået investorerne til at sælge ud af pesoen.



Pesoen er indtil nu i 2018 faldet med mere end 20 pct., og tirsdag har den mistet 3,0 pct. Man skal tirsdag betale 22,65 peso for en dollar. Ved udgangen af 2017 kunne man nøjes med at betale 18,62 peso for en dollar.



/ritzau/FINANS