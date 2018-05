Det skriver medierne: Novo udleverer fortrolige priser, profitter og rabatter

Berlingske Business

Den amerikanske delstat Nevada tvinger Novo Nordisk til at fremlægge dybt fortrolige oplysninger om priser, profitter og rabatter på det amerikanske marked. Alle Novos største midler mod diabetes er med på den liste, der er omfattet af loven i Nevada. Det skriver Berlingske Business It-virksomheden Netcompany vil i dag meddele, at man går efter en børsnotering, som sandsynligvis vil ske 6. eller 7. juni. I første omgang vil der blive udsendt en "intention to float" til aktiemarkedet. Den vil være den første officielle melding fra virksomheden om planenerne om at blive noteret. Det skriver Berlingske Business Navne og adresser på telekunder skal ikke udleveres til advokatfirmaer i jagten mod piratkopiering, fastslår Østre Landsret i principiel dom. Men hele grundlaget for logningen er stadig uafklaret. Det skriver Berlingske Business Et år inde i Danske Banks digitale investeringseksperiment fjerner banken loftet for June-investorerne. Samtidig glæder banken sig over antallet af førstegangsinvestorer, men ærgrer sig over den begrænsede appel til kvinder. Det skriver Berlingske Business Ejeren af Bestseller, Anders Holch Povlesen, har igen kastet sig ud i en investering i et nyt område. Et tocifret mio-beløb er sat i et partnerskab med østjyske Pond. Læs historien her Efter mere end ti års ejerskab er Danmarks største kapitalfond, Axcel, nu sluppet af med det svenske selskab Driconeq, der laver udstyr til mineindustrien. Investeringen har været et problem, og selskabet har givet tab, erkender ledende partner Christian Schmidt-Jacobsen. Læs historien her Grindsted-koncernen KGH, der har tætte bånd til Lego, øger salget til langt over 1 mia. kr. efter godt år med Lego house-projekt. Bundlinjen runder 100 mio. kr. Læs historien her Ambu-aktien bragede mandag op med knap 18 pct. efter opjustering af vækstforventninger. Og der er meget mere vækst at hente, spår analytiker. Læs historien her Finanstilsynet stangede ingen bøder ud, og tilsynet fastslog endda, at der ikke er grundlag for at føre sager mod ledelsen i Danske Bank for hvidvask. Banken slipper med otte påtaler, otte påbud og et krav om at polstre sig med yderligere 5 mia. kr. i en af de største skandalesager i dansk erhvervshistorie. Det skriver Finans.Skifteretten har definitivt smækket familiekassen i for advokat Christian Harlang og hans mor. De råder ikke længere over familieformuen, for der er risiko for at de gør skade på formuen. Det skriver Finans./ritzau/FINANS