Roskilde Festival udsolgt i lyntempo

Alle 80.000 partoutbilletter til årets Roskilde Festival er nu solgt efter et historisk hurtigt billetsalg. Der er dog stadig endagsbilletter tilbage til torsdag, fredag og lørdag. Det skriver DR.dk.



Det er det hurtigste billetsalg i 20 år - og det næsthurtigste i festivalens 47-årige historie. Kun i 1996 blev festivalen udsolgt hurtigere.



"Det er helt fantastisk, at vi igen kan melde udsolgt, og især at vi tilmed kan gøre det i så god tid før festivalen. Samtidig peger billetsalget i retning af, at vi igen kan forvente at leve op til vores almennyttige formål og donere et millionbeløb til velgørende formål efter festivalen," siger festivalens talskvinde Christina Bilde i en udtalelse.



Festivalen finder i år sted fra lørdag den 30. juni til og lørdag den 7. juli.