Putin taget i ed for endnu seks år

Vladimir Putin, den tidligere KGB-officer, som blev en af verdens mest magtfulde ledere, blev mandag taget i ed som præsident endnu engang. Den 65-årige leder er indsat for seks år.



Putin har dermed indledt en historisk fjerde præsidentperiode.



I en efterfølgende tale sværgede Putin, at han vil tjene Rusland og den russiske befolkning, og han fremhæver Ruslands integritet og enhed.



"Jeg anser det for at være pligt og målet med mit liv at gøre alt, hvad der er muligt, for Rusland - nu og i fremtiden," sagde Putin med hånden på den russiske forfatning.



Ved det seneste valg i marts fik Putin 76 procent af stemmerne.



/ritzau/Reuters