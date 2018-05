Slut med møntbetaling i københavnske p-automater

Den teknologiske udvikling har krævet endnu et offer.



Fra 22. maj kan man nemlig ikke længere betale sin parkeringsbillet med mønter i Københavns Kommune.



Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.



Fremover kan man kun betale med betalingskort eller via en af de mange parkeringsapps, der er tilgængelige til smartphones, hvor man indtaster nummerplade og parkeringstid.



Beslutningen om at droppe mønterne blev vedtaget på et møde i Borgerrepræsentationen i København 3. maj.



Et af argumenterne bag er omkostningerne ved at håndtere kontanter.



"Det er en meget lille del af betalingen, der foregår med mønter, men vores udgifter til håndtering af møntbetalingen er den samme."



"Vi kan spare cirka en halv million kroner årligt, hvis vi stopper møntbetalingen, og vi vurderer derfor, at når bilisternes behov er så lille, så kan de penge bruges bedre på andre kommunale opgaver," siger centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen i København, Jes Øksnebjerg i pressemeddelelsen.



I 2015 var det cirka hver tredje bilist, der benyttede sig af en parkeringsapp. I dag foregår godt 80 procent af parkeringsbetalingerne i København via en af de apps, der er koblet op på kommunens parkeringssystem.



Udviklingen betyder, at der bliver stadigt færre, der betaler med mønter og betalingskort. Det sker kun i henholdsvis 4 og 16 procent af betalingerne.



Der er cirka 900 parkeringsautomater i Københavns Kommune. Dem går man nu i gang med at omprogrammere.



/ritzau/