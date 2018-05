Det skriver medierne: Banker bruger smutvej til at holde liv i omstridt gebyr

Berlingske Business

Børsen

Jyllands-Posten Erhverv

Private investorer har stadig svært ved at slippe for betaling for rådgivning i banken, når de ønsker at sætte penge i investeringsforeninger. Bankerne har ganske vist oprettet et stort antal gebyrfrie fonde, men de er kun tilgængelige via en investeringsaftale med banken. Og det udløser en løbende betaling. Det skriver Berlingske Business.Lobbygruppen Vækst i Generationer med Danfoss-formand Jørgen Mads Clausen i spidsen får hjælp fra politisk side til at fjerne arveafgiften. Det er nu det Konservative Folkepartis topprioritet ved efterårets finanslovsforhandlinger. Det skriver Berlingske Business Grænserne mellem modstandere og tilhængere af landvind trækkes op i disse dage. Vestas vil gerne hæve højdegrænsen for vindmøller på 150 meter, mens Dansk Folkeparti vil have et komplet stop på grund af generne ved netop store møller. Det skriver Berlingske Business EU arbejder på et pensionsprodukt, der skal være for hele Europa. Det betyder et marked med 500 mio. potentielle kunder, og PFAs topchef øjner en gylden mulighed. Men hos Forsikring & Pension er der skepsis. Det skriver Berlingske Business Over 30 pct. af kunderne, der har forladt Danske Bank, angiver bankens værdigrundlag som en af årsagerne. Det viser tal fra Analyse Danmark. Topchef i Danske Bank, Thomas F. Borgen, erkendte torsdag, at hvidvasksagen har skadet bankens omdømme. Læs historien her i 2014 var den svenske kapitalfond Alipes med Ikea i ejerkredsen nået langt med en børsnotering af danske EET Group. Planen blev skrinlagt på grund af OW Bunker-skandalen. Læs historien her DSV beskylder VLAK og DF's nye parkeringsrestriktioner for at øge omkostningerne. EU-Kommissionen stiller spørgsmålstegn ved, om reglerne er lovlige. Læs historien her Vestas dykker markant i omsætning og indtjening, men selskabet holder fast i sine mål for 2018. Der bør ikke komme som en overraskelser, mener Vestas' finansdirektør, Marika Fredriksson. Læs historien her Allergikoncernen ALK-Abelló opjusterer prognosen for hele 2018 og er lidt foran planerne med transformationen af selskabet, men der er stadig et stort oprydningsarbejde. Læs historien her I første kvartal 2018 tabte pensionsselskaberne på både aktier og obligationer, men de alternative investeringer gav bonus og viser vejen til stabile afkast, når aktiemarkedet bløder. Det skriver Finans Specielt de mindre danske virksomheder vælger at tage chancen på valutamarkedet frem for at beskytte sig mod udsving, viser en ny undersøgelse fra DI. Det skriver Finans.Onsdag præsenterer Jyske Bank sit regnskab for første kvartal. De muligheder, som Jyske Bank har, skal omsættes i forbedret indtjening, før aktien bliver interessant. Det skriver Finans /ritzau/FINANS