Verdens første flydende atomkraftværk forlader dansk farvand

Det russiske flydende atomkraftværk "Akademik Lomonosov" har tidligt søndag morgen forladt dansk territorialt farvand.



Det skete omkring klokken 05, oplyser Ole Theill Sørensen, der er vagtholdsleder i Forsvaret.



"Set fra et søværnssynspunkt har det været fuldstændig udramatisk. Der har ikke været nogen maritime bekymringer," siger Theill Sørensen.



Kraftværket sejlede ind i dansk farvand ved Bornholm 2. maj. Siden har skibet sejlet med 6 knob - svarende til 11 kilometer - i timen.



Kraftværket er ganske ufarligt, da det endnu ikke har nukleart brændsel om bord, har Beredskabsstyrelsen tidligere oplyst.



Hos Forsvaret har man hovedsageligt set efter skibet rent rutinemæssigt, og alt er foregået, som det skal, lyder meldingen.



Kraftværket er mobilt. Men da det ikke er lavet til at kunne sejle ved egen drift, bliver det bugseret hele vejen.



Slutdestinationen er ved Murmansk i det nordvestlige Rusland. Det får først nukleart brændsel om bord, når det ankommer på slutdestinationen.



Til at begynde med var planen, at der skulle brændsel på allerede inden afrejsen, men den idé blev droppet fra russisk side.



Det skyldes især pres fra den norske regering, som var bekymret for, at det radioaktive værk skulle transporteres på havet.



