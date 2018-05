20.000 ænder skal aflives efter fund af fugleinfluenza

Relateret indhold Tilføj søgeagent Fødevarestyrelsen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Fødevarestyrelsen

Omkring 20.000 ænder må lade livet, efter at Fødevarestyrelsen i sin rutinemæssige overvågning har fundet fugleinfluenza hos en andebesætning ved Vinderup nær Holstebro.



Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.



Der er tale om en såkaldt lavpatogen fugleinfluenza af typen H5, og den er mild i forhold til andre typer af fugleinfluenza. Typisk dør fjerkræene ikke af lavpatogen fugleinfluenza, men sygdommen kan sprede sig.



Desuden kan influenzatypen udvikle sig og blive mere alvorlig og dødelig.



Som konsekvens af fundet bliver hele andebesætningen aflivet, og der oprettes en zone på en kilometer rundt om besætningen, hvor der gælder særlige restriktioner for fjerkræejere.



Der er ikke andre professionelle fjerkræbesætninger inden for zonen skriver Fødevarestyrelsen, og zonen får derfor kun betydning for hobbyejere, der hverken må flytte fjerkræ eller æg ud af zonen de næste tre uger.



/ritzau/