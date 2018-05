Californien overhaler Storbritannien - er nu verdens femtestørste økonomi

Relateret indhold Tilføj søgeagent Silicon Valley Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter.

Den amerikanske delstat Californien har haft gang i hjulene de senere år. Fra 2016 til 2017 voksede delstatens bnp med 127 mia. dollar og passerede dermed 2,7 billioner dollars.



Det betyder, at delstaten nu har overhalet Storbritannien på listen over verdens største økonomier. Det skriver nyhedstjenesten cnbc.com.



Mens bnp er vokset i Californien, der huser over 40 mio. amerikanere, der blandt andet er beskæftiget med teknologi i Silicon Valley, underholdning i Hollywood og landbrug i det, der benævnes som USA's salatskål, Central Valley, er bnp til gengæld skrumpet i Storbritannien.



I dag bliver Californiens økonomi kun overgået af det samlede USA, Kina, Japan og Tyskland.



Delstaten har tidligere indtaget femtepladsen, som verdens største økonomi målt på bnp. Det var tilbage i 2002, men årene hvor finanskrisen især hærgede sendte staten på retur. I 2012 var Californien helt nede på tiendepladsen over verdens største økonomier målt på bnp, skriver cnbc.com