Forsvarer går i brechen for anklaget it-chef i bestikkelsessag

Den store sag om bestikkelse og underslæb mod tidligere ansatte i Region Sjælland og it-selskabet Atea er lørdag gået ind i sin allersidste fase, inden dommeren får det sidste ord.



Lørdag procederer forsvaret, og forsvareren for den klart mest belastede anklagede, en tidligere it-driftsdirektør i Region Sjælland, lægger ud.



I sagen er en konto hos Atea, hvor en del af indtægterne fra salg til Region Sjælland blev sat ind på, brugt til at betale for rejser og dyre middage.



Almindelig bonusordning









Anklagemyndigheden har beskrevet kontoen som hemmelig. Men ifølge forsvarer Andro Vrlic var der tale om en almindelig bonusordning aftalt i 2007.



"Bonusordningen blev aftalt i 2007. Region Sjælland optjente en bonus, som Region Sjælland kunne købe ind for hos Atea. Min klient husker, at den blev nedfældet i Word eller som Power Point, men ved ikke, hvor den ligger i dag," siger forsvareren.



Aftalen skulle være indgået på chefniveau i Atea og Region Sjælland.



Andro Vrlic fortæller efterfølgende, at mange ansatte i regionen havde brugt kontoen til køb af ting, og at den derfor ikke var hemmelig, men kendt.



"I det øvrige materiale, vi har set, er der talrige eksempler på folk fra regionen, der har brugt puljen. Det må have stået en række personer klart, at regionen havde dette her tilgodehavende. Og at man kunne bruge det. Det var der ikke noget fordækt eller skjult i," siger Andro Vrlic.



Den store bestikkelsessag, der er beskrevet som en af danmarkshistoriens største, begyndte i 2014, da Ateas nytiltrådte direktør blev gjort opmærksom på den særlige konto 2840 i selskabet.



På den blev der overført 1,5 pct. af pengene fra salg og kontrakter til Region Sjælland.



Syv personer tiltalt



Den blev samtidig brugt til at betale for en lang række overdådige rejser og middage med flere af Ateas tidligere topfolk og Region Sjællands tidligere it-direktør og it-chef.



Der var tale om middage på nogle af Danmarks dyreste restauranter og luksuriøse rejser til steder som Las Vegas og Dubai for flere hundrede tusinde kroner.



I alt er syv personer samt selskabet Atea tiltalt for at yde eller modtage bestikkelse.



Anklagemyndigheden har krævet ubetingede fængselsstraffe til langt hovedparten af de tiltalte.



Alle personer nægter sig skyldige i sagen, der har fået stor mediebevågenhed.



Selv på en lørdag i Retten i Glostrup er der fyldt godt op i salen med de anklagedes familie og journalister fra flere medier.



