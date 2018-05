Marx splitter tyskerne forud for afsløring af kæmpestatue

Relateret indhold Tilføj søgeagent Karl Marx Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Karl Marx

I den vesttyske by Trier er der store planer for, hvordan det skal markeres, at den tyske økonom og sociolog Karl Marx lørdag ville være fyldt 200 år.



Trier er Marx' fødeby, og her er der planlagt flere end 600 begivenheder i forbindelse med fejringen. Blandt højdepunkterne er afsløringen af en 4,4 meter høj statue af den revolutionære tænker.



Men selv om Marx' fødselsdag bliver markeret for fuld udblæsning i Trier, så er der delte holdninger om ham blandt det tyske folk.



"Aldrig haft brug for ham"



"Jeg har aldrig haft brug for ham," siger pensionisten Helene Schmidt på 76 år fra Trier, da hun fortæller om sin holdning til statuen.



"Min mor fortalte mig engang, at Karl Marx er kommunist, og det var det. Og nu står han foran os," siger 92-årige Anne-Lise om det store Marx-monument, der er doneret af Kina.



Den ældre generation i Vesttyskland voksede op med et begrænset kendskab til Marx' hovedværker som "Det Kommunistiske Manifest" og "Kapitalen".



Men efter Tyskland blev forenet ved Berlinmurens fald i 1989, er hans værker blevet bredere kendt i befolkningen.



Fornyet interesse



Især igennem det seneste årti har kapitalismen og dens følger medført en fornyet interesse for Marx' arbejde om undertrykkelse af arbejderklassen og ulighed.



I dag er Karl Marx' teorier og tanker, som han udviklede, da den industrielle revolution tog fart i 1800-tallet, så småt begyndt at finde fodfæste i nutidens samfund.



"Marx leverede et storslået manifest, og det kan ingen modsige. Han skal ikke bare gemmes væk," siger universitetsstuderende Sandra Konrad på 22 år.



I det tidligere Østtyskland, hvor Marx var en fast del af skoleundervisningen, afviser nogle dog helt at lovprise ham på grund af den skade, de mener, hans idéer har medført.



"Karl Marx udviklede det fundament, som alle kommunistiske diktaturer frem til i dag er bygget på," siger Dieter Dombrovski, der er præsident for en union af offergrupper for "kommunistisk tyranni".



Karl Marx blev født 5. maj 1818 i Trier og døde 14. marts 1883.



/ritzau/AFP