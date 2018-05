Relateret indhold Tilføj søgeagent Alibaba

Den kinesiske e-handelsplatform Alibaba kunne fredag igen iklæde sig titlen som Kinas mest værdifulde selskab, skriver Bloomberg News.



Aktien steg fredag 3,5 pct. i USA, hvor den også er noteret, efter et regnskab, der blev positivt modtaget. Det sendte selskabets markedsværdi op i 214,5 mia. dollar. Da det populære sociale medie Tencent torsdag smed 2,1 pct., så gik Alibaba altså forbi Tencent.



Alibabas regnskab for fjerde kvartal viste, at nye forretninger og bedre målrettede online-reklamer luner på resultaterne, der endte et godt stykke over analytikernes forventning. Salget på platformen endte med en omsætningsvækst på 61 pct. i fjerde kvartal, det betyder, at salget landede på 61,93 mia. yuan (60,6 mia. kr.), mens analytikerne forventede et salg på 58,96 mia. yuan. Den ordinære indtjening per aktie landede på 5,73 yuan mod ventede 5,5 yuan.



Alibaba venter samtidig, at salget i det indeværende regnskabsår vil stige mere end 60 pct. mod analytikernes ventede salgsvækst på 42 pct.



/ritzau/FINANS