Ekspræsident George H.W. Bush er udskrevet fra hospitalet

Den tidligere amerikanske præsident George H.W. Bush er fredag blevet udskrevet fra Houston Methodist Hospital.



Det oplyser en talsmand for familien.



"Hans læger fortæller, at han har det godt og er glad for at vende hjem," udtaler talsmand Jim McGrath i en erklæring.



93-årige Bush har været indlagt i næsten to uger med en infektion, der havde spredt sig til blodet.



George H.W. Bush blev indlagt knap en uge efter sin hustru Barbara Bushs død. Den 93-årige tidligere førstedame døde 17. april efter længere tids sygdom.



Parret var gift i 73 år.



George H.W. Bush var indlagt på samme hospital i Houston for omkring et år siden med en hoste, der senere blev diagnosticeret som et mildt tilfælde af lungebetændelse.



Bush lider af en udgave af Parkinsons syge, der kun påvirker hans underkrop. Han sidder derfor i kørestol.



Bush er USA's ældste nulevende ekspræsident. Han var præsident i landet i en enkelt periode fra 1989 til 1993.



Han er far til den tidligere præsident George W. Bush, der var amerikansk præsident i to perioder fra 2001 til 2009.



Han er også far til den tidligere Florida-guvernør Jeb Bush, der forgæves forsøgte at blive den republikanske præsidentkandidat i 2016.



Barbara Bush er den eneste amerikanske kvinde, der har nået at se både sin mand og sin søn blive taget i ed som USA's præsident.



