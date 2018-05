Relateret indhold Tilføj søgeagent Københavns Kommune Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Københavns Kommune

Lang tid før hovedstaden København er vokset frem, har stenaldermennesker været i området ved Kastellet i København.



Det viser fundet af en sjælden stenalderboplads, der er dukket op af jorden i forbindelse med byggeriet af det nye Frihedsmuseum i Købehavn.



Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.



Blandt fundene er pilespidser, dyreknogler og menneskeknogler, som arkæologerne mener stammer fra en boplads.



Det er sjældent, at finde en sådan boplads - i løbet af de sidste 100 år er kun fire til fem stenalderbopladser fundet i København.



Fundet glæder kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å), der mener det har national værdi.



- At finde en stenalderboplads er særligt, fordi den fortæller historien om området, før det overhovedet bliver til København. Bopladserne gør os klogere på undergrunden og på, hvordan man har levet, boet og flyttet sig for mange tusind år siden.



- Det har med andre ord en enorm historisk værdi, ikke bare i københavnsk men i national kontekst, siger han i en pressemeddelelse.



Bopladsen, der skydes til at være omkring 7000 år gammel, siger noget om, hvordan mennesket har bosat sig på det tidspunkt, hvor landskabet har været under markant forandring.



Havene steg på det tidspunkt meget hurtigt, så kystlinjerne – og dermed landskabet i det hele taget – ændrede sig en hel del i perioden.



Genstandene fra bopladsen er nu i arkæologernes varetægt. Senere skal de flytte til det kommende magasin for kulturarv, der står klar i Høje Taastrup til sommer.



