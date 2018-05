Kort før Vestas-regnskab: Siemens Gamesa møder betydeligt prispres

Relateret indhold Tilføj søgeagent Gamesa

Siemens Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Gamesa

Siemens Aktieordbog

Siemens Gamesa møder betydeligt prispres på vindmøllemarkedet.



Det skriver selskabet i sit regnskab for andet kvartal, ifølge Bloomberg News.



Regnskab for andet kvartal af selskabets forskudte regnskabsår bød på en omsætning på 2,24 mia. euro, hvilket var på linje med forventningerne på 2,25 mia. euro ifølge et estimat fra Bloomberg News.



Driftsresultatet, EBIT, landede på 54 mio. euro og nettooverskuddet på 35 mio. euro.



I 2018 venter selskabet en omsætning på 9-9,6 mia. euro.



/ritzau/FINANS