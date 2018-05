ALK opjusterer forventningerne til 2018

Relateret indhold Tilføj søgeagent ALK-Abello Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer ALK-Abello Aktieordbog

ALK-Abelló opjusterer forventningerne til 2018 og venter nu en omsætning på over 2,7 mia. kr. samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på omkring 0. Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal i 2018.



Tidligere ventede selskabet 2,7 mia. kr. i omsætning samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på omkring minus 50 mio. kr.



/ritzau/FINANS