Det skriver medierne: Danske Bank-top smyger sig uden om voldsom kritik

Finanstilsynet kritiserer nu direkte bestyrelsen i Danske Bank for ikke at have taget tilstrækkeligt ansvar i sagen om hvidvask for milliarder. Påtalen kommer efter måneder, hvor fokus har været rettet mod især bankens direktion. Bestyrelsesformand Ole Andersen er "selvfølgelig meget ked af og ærgerlig over" påtalen. Synschef betegner kritikken som "usædvanlig" og "meget alvorlig". (Forside, side 6-7)



ROBERT UGGLA PÅVIRKET AF MÆRSKS UDFORDRINGER



A.P Møller Holding indkasserede 1 mia. kr. mindre før skat på investeringer i forhold til året forinden. En blandet performance, der understreger vigtigheden af at have en diversificeret portefølje, siger Robert Uggla. (Side 8)



INVESTORER JAGTER STIFTER AF KONKURSRAMT MINEKONCERN



Lars H. Steffensen har fået en række investorer på nakken efter kollapset med minekoncernen Ebullio. Nu varmer de op til retssag. (Side 10)



COLOPLAST TROR PÅ MERE VÆKST I SIDSTE HALVÅR



Den danske medicokoncern Coloplast leverede 8 pct. vækst på toppen i andet kvartal. Væksten er højere end markedets, hvilket betyder, at Coloplast tager markedsandele. Topchefen løfter forventningerne til hele året. (Side 11)



SNART SLUT MED TDC SOM VI KENDER DET I DAG



TDC står foran nogle meget store ændringer. Det vurderer TDC's topchef, Pernille Erenbjerg, der har talt med de nye ejere om blandt andet et sats på infrastruktur – kabler og mobilnet. (Side 16)



RIVAL UDFORDRER VESTAS PÅ STØRRELSE



Vestas er blevet overhalet på installeret kapacitet af Siemens Gamesa. Den tyske topchef peger på, at størrelsen vil være afgørende for succes. (Side 17)







TILSYN KRITISERER DANSKE BANK VOLDSOMT



En 27 sider lang afgørelse fra Finanstilsynet er spækket med voldsom kritik af Danske Banks ageren i Estland. Tilsynet slår fast, at der var store huller i bankens beredskab mod hvidvask, og at myndighederne ikke i tide fik de relevante oplysninger. Danske Bank-toppen sender skylden længere ned i systemet. (Forside, side 8-11)



TEVA OPJUSTERER EFTER FYRING AF OVER 6000 ANSATTE



Sparekuren i medicinalgiganten Teva går en anelse hurtigere end ventet, lyder det fra topchef Kåre Schultz i kølvandet på selskabets kvartalsregnskab. (Side 12)







DANSKE BANK-TOP SMYGER SIG UDEN OM VOLDSOM KRITIK



Finanstilsynet offentliggjorde torsdag en sønderlemmende kritik af Danske Banks mangelfulde indsats for at undgå at blive misbrugt til hvidvask af kriminelle lyssky kunder. Danske Banks formand freder sig selv og topchef Thomas F. Borgen. (Forside, side 6-8)



COLOPLAST-CHEF JUBLER OVER REGNSKABETS MØRKE PLET



Selv om Coloplasts salg af produkter inden for hud- og sårpleje skuffer fælt igen, går det faktisk forrygende, mener topchefen. Man skal bare lige se bort fra en millionstor midlertidig plamage. (Side 4)



KULDE SIKRER DANSKE COMMODITIES GEVINST PÅ 300 MIO. KR.



Den sibiriske kulde gav dele af Europa forfrysninger langt ind i marts. Flere uafhængige kilder fortæller, at Danske Commodities (DC) har tjent op mod 300 mio. kr. på kuldefronten i starten af året. (Side 9)



TDC'S NORSKE GULDÆG SLÅR REVNER



Efter en årrække med vækst i TDC's norske forretning, Get, begynder succesen at falme. Telenor er vågnet, og konkurrencen spidser til for Get, som er et muligt frasalg for TDC's nye ejere. (Side 12)



