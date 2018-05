Det sker i dag: Vestas afslører nye tal efter stormvejr

Relateret indhold Aktieordbog

Vestas med friske tal



Den danske vindgigant Vestas er klar med sit regnskab for årets første kvartal. Tallene er ventet med stor spænding, for Vestas har været i massiv modvind på det seneste år.



Aktien lå i en kurs på over 600 sidste sommer og i kurs 572 så sent som i november. Siden har Vestas fået store lussinger på grund af frygt for prispres og lavere profitter på vindmarkedet, så aktien nu er faldet med omkring 28 pct.



Langt de fleste analytikerne har dog en købsanbefaling på Vestas, der er verdens største på land, mens Siemens Gamesa tager førstepladsen til havs.



Kongen af nøgletal



Dagens anden store begivenhed er den amerikanske jobrapport, der også går under kælenavnet kongen af nøgletal, fordi det et af de absolut vigtigste tal, når den amerikanske centralbank Federal Reserve analyserer økonomien - og efterfølgende lægger en kurs for renten.



ed Jerome Powell i spidsen vil Fed bore dybt i både antallet af nye job i april, i ledighedstallet og tilgangen til arbejdsmarkedet, og i lønudviklingen. Vær klar 14.30.



VM i ishockey på dansk jord



Danmark lægger for første gang nogensinde is til VM i ishockey, og kampene i det kæmpestore sportsarrangement går i gang i dag i både København og Herning.