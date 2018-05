Det skriver medierne: Danmarks grønne eksport styrtdykker

BØRSEN



NOVO NORDISK PØNSER PÅ SPAREPLAN



Topchef i Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, forbereder en spareøvelse, der skal afbøde effekten af de rabatsmæk, Novo får i USA, og som kan koste op mod 2,5 mia. kr. i mistet omsætning i 2019. "Vi skal selvfølgelig se på vores omkostninger, og om der er noget, vi kan gøre der", siger Fruergaard. Novo-regnskab er godkendt, da aktien steg 4,3 pct. (Forside, side 6-7)



MÆRSK SØGER EFTER ET MODERNE "RETTIDIG OMHU"



I mange år forsøgte Mærskchefer at gøre op med hr. Møllers opfattelse af "rettidig omhu". Nu prøver den nye formand Jim Hagemann igen. (Side 8)



EJERE MÅ SKYDE PENGE I RENGØRINGSFIRMA EFTER RÆDSELSÅR



Landets tredjestørste rengøringsfirma, Allianceplus, kom ud af 2017 med et kæmpe tab. Ejerne har skudt 160 mio. kr. ind i selskabet for at rette op på økonomien. (Side 10)



EFTER SYV ÅRS TAB TJENER TOBAKSSELSKAB PENGE PÅ SNUS



Den fynske tobaksfamilie Gundersens satsning på snustobak giver nu endelig et afkast efter massive investeringer. Det er da en milepæl for firmaet. (Side 12)



VILD VÆKST PÅ HOVEDTELEFONER SKYDER ÅRET I GANG FOR GN



GN Store Nords mindste forretningsben, GN Audio, er kommet stærkt fra start i 2018. så stærkt, at ledelsen nu løfter vækstforventningerne til året. (Side 17)



FLS SER GULD I KOBBER DYBT I BJERGENE



Kobber er spydspids i FLS-chef Thomas Schultz' ambition for FLS' minedel, der er lyspunkt i selskabets regnskab for første kvartal af 2018. (Side 18)



NORDEN LEVERER STORT OVERSKUD EFTER FØRSTE KVARTAL



På trods af stort overskud justerer DS Norden ikke forventningerne til året. Rygter om handelskrig gør markedet usikkert, siger direktøren. (Side 19)







DANSKE BANK OG TILSYN ADVARET OM RISIKABLE KUNDER FOR SEKS ÅR SIDEN



To år før Danske Bank-ledelsen efter eget udsagn opdagede problemer i den estiske filial, blev banken og Finanstilsynet advaret om mulig hvidvask. Banken forsikrede dengang om, at der var styr på kunderne. Banken har vildledt, mens tilsynet har sovet i timen, siger kritikere. (Forside, side 10-11)



VIRKSOMHEDER HAR SVÆRT VED AT PUMPE LIV I NY TEKNOLOGI



Danske virksomheder investerer massivt i digital transformation, men de mangler medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer, viser en omfattende undersøgelse fra PWC og Dansk Erhverv. (Forside, side 6-7)



NOVO NORDISK TABTE OG VANDT PÅ SAMME TID



Novo Nordisk taber stadig markedsandele, men ikke ret meget. Det siger Novo Nordisks topchef, Lars Fruergaard Jørgensen, oven på regnskabet for første kvartal. Og det opsummerer en situation, hvor minus og minus endte med plus. (Side 5)



DANMARKS GRØNNE EKSPORT STYRTDYKKER



For tredje år i træk falder eksporten af grøn energiteknologi. Trods øget fossil eksport kræves næsten en fordobling for at nå regeringens 2030-mål. (Side 9)



MODEHUS PÅ JAGT EFTER NYE OPKØB



Tøjkoncernen DK Company vil efter rekordregnskab gerne ekspandere. Koncernchefen spejder derfor efter muligheder blandt andet hos børsnoterede IC Group, der netop har sat alt i spil. (Side 10-11)



