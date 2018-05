Det sker i dag

En bunke af regnskaber



Fra ind- og udland er der travlt på regnskabsfronten. Og der er mange dansker-darlings blandt de udenlandske regnskabsaktuelle selskaber, bl.a. Teva, Adidas og Fingerprint.



Blandt de danske selskaber afgiver TDC, Banknordik, Schouw, Bioporto og Nets første kvartalsregnskab, mens de forskudte regnskaber lander fra Coloplast (andet kvartal), mens IC Group er klar med resultater for tredje kvartal.



Europæiske nøgletal



Kl. 11 er der makronyt fra eurozonen – producentpriserne for marts samt forbrugerprisestimat for april.



To taler fra ECB-talerstolen



Hen på eftermiddagen – kl.14 – træder Vitor Constancio, medlem af direktionen af Den Europæiske Centralbank, ECB, op på talerstolen i Frankfurt, og afløses kl. 14.30 af et andet ECB-direktionsmedlem – Benoit Cæuré.



Amerikanske nøgletal



To håndfulde nøgletal som PMI, ISM, fabriksordre og nytilmeldte ledige offentliggøres i løbet af dagen.



Udbytte fra G4S



Der går udbytte fra verdens største sikkerhedsfirma G4S på 6,11 britiske pund (ca. 52 kr.).