Det skriver medierne: Teleselskaber henter flere penge fra mobilkunder

STORFISKERE UDSKYDER INVESTERINGER GRUNDET BREXIT-PRES



Regeringen har sat danske fiskeres adgang til at fiske i britisk farvand allerøverst på sin brexit-dagsorden. En udelukkelse kan få store konsekvenser for de 33 store fiskefartøjer, der står for 98 pct. af hele den danske fangst ud for Storbritannien. Rederne holder igen med skibskøb på grund af usikkerheden. (Forside, side 18-19)



PFA KLAR TIL STORE UDENLANDSKE OPKØB



Efter investeringer i Nykredit og TDC har PFA's topchef, Allan Polack, blikket rettet mod større opkøb uden for Danmark. PFA har en lang tidshorisont ifølge direktøren. (Side 6-7)



CARLSBERG SKIFTER GEAR OG SIGTER MOD VÆKST



Carlsbergs spareplan er stort set i hus, og på trods af et blandet regnskab erklærer bryggeriets topchef, Cees 't Hart, at selskabet er klar til næste fase. Nu går jagten på vækst ind. (Side 8)



DSV JUSTERER FORVENTNINGERNE OG KØBER AKTIER TILBAGE



Efter første kvartal opjusterer transportkæmpen DSV forventningen til resten af året. Regnskabet skuffer alligevel analytikerne, der havde sat næsen op efter mere. (Side 9)



MÆRSK SKAL FINDE NYE MÅDER AT TJENE PENGE PÅ



Bedre forhold for kunderne, et øget fokus på digitalisering, it og hurtigere processer skal gøre Mærsk mere strømlinet og øge indtjeningen hos den danske transportgigant. Det er driftsdirektør i Mærsk Line Søren Tofts bud på, hvordan Mærsk skal øge toplinjen. (Side 14)



ROCKWOOL-AKTIEN I KÆMPE HOP EFTER OPJUSTERING



En øget forventning til indtjeningen i 2018 sender Rockwools B-aktie på himmelflugt. De gør noget ekstraordinært, lyder det fra aktieanalytiker. (Side 15)



COOP VIL SÆLGE FORSIKRINGER



Danmarks største supermarkedskæde går nu sammen med Topdanmark ind på forsikringsmarkedet for at tilbyde forsikringer til Coops 1,75 mio. medlemmer. (Side 16)







CARLSBERG KOM SKIDT FRA START I SKÆBNEÅR



Carlsbergs topchef, Cees 't Hart, har taget hul på et afgørende år, men bryggeriet kom ikke stærkt ud af årets første tre måneder. Det russiske marked er endnu engang en sten i skoen for det danske bryggeri og samtidig skuffer det britiske marked betragteligt. (Forside, side 4)



TDC'S YOUSEE LANCERER EGEN COMEDY-KANAL



TDC's tv-selskab, YouSee, står i samarbejde med komikere for en ny streamingkanal. Den skal holde på kunderne, fordi meget af indholdet kun kan ses hos YouSee – i hvert fald i første omgang. (Side 5)







TELESELSKABER HIVER FLERE PENGE HJEM PÅ DERES MOBILKUNDER



Efter mange slidsomme år er teleselskaberne igen begyndt at få flere penge ud af deres mobilkunder. For mobilselskabet 3 handler det ikke kun om øget indtjening, men også om at lokke konkurrenternes kunder over til sig. (Forside, side 6-7)



PENGENE VÆLTER IND HOS PANDORA EFTER UDLØB AF BONUSAFTALE



Millionerne vælter i bogstaveligste forstand ind i Pandoras datterselskab Pandora Central Western Europe (Pandora CWE) efter at en omstridt earn out-aftale med Jesper "Kasi" Nielsen er udløbet. (Side 4)



TDC ER KLAR MED SIN EGEN COMEDYKANAL



TDC er på jagt efter ny ilt til tv-forretningen, som er i åndenød. Derfor investerer TDC i sin egen comedykanal, som skal give kunderne en ekstra grund til at betale for tv-pakken. (Side 7)



CARLSBERG TAPPER GEVINST PÅ KØBESTÆRKE KINESERE



På tre år har topchef Cees 't Hart tredoblet lønsomheden for Carlsberg på det kinesiske marked. Konkurrenterne kæmper for at få del i kagen. (Side 8)



DSV OPJUSTERER OG FORKÆLER AKTIONÆRERNE



DSV vokser dobbelt så hurtigt som markedet for luftfragt og overgår analytikernes forventninger i første kvartal. Renset for valuta steg indtjeningen hele 9 pct., og det giver hævede forventninger til hele året. (Side 8)



VELUX KLAR MED DIGITALE VINDUER



Om få måneder er vindueskæmpen Velux klar med nye digitale vinduer. De åbner automatisk, hvis der mangler ilt, eller der bliver for varmt. Og vigtigst af alt: De skal sætte turbo på væksten. (Side 12)



MÆRSKS FRANSKE PARTNER I AFRIKA RAMT AF ANKLAGER OM KORRUPTION



Anklager om korruption i to lande i Afrika har ramt en af Mærsks nære samarbejdspartnere i en række afrikanske havne. (Side 14)



