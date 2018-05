Tidligere Wonderful Copenhagen formand slipper for erstatning på 21 mio kr efter kuldsejlet Melodi Grand Prix

Tidligere bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen, Michael Metz Mørch, er efter en ankesag mod Erhvervsstyrelsen blevet fritaget for at betale en erstatning på 21 mio. kr. for sin rolle i afholdelsen af Melodi Grand Prix på dansk grund i 2014.



Det skriver han på sin LinkedIn-profil i dag:



"Kære alle, Har lige modtaget Erhvervsankenævnets kendelse af 1. maj i sagen om et erstatningsansvar vedr. afviklingen af Eurovision Song Contest 2014. Kendelsen er klar. Der er ikke fornødent grundlag for at anlægge en erstatningssag imod mig, ankenævnet ophæver Erhvervsstyrelsens afgørelse, og jeg kan efter fire år - under et umenneskeligt hårdt pres – endelig ånde lettet op."



Fra musikfest til erstatningssag



Hvad der skulle have været en kæmpe fest endte i stedet som et længere slagsmål om erstatningsansvar for et underskud i millionklassen.



Erstatningssagen gik på, hvorvidt Michael Metz Mørch burde have oplyst sin bestyrelse om, at organisationen Wonderful Copenhagen ikke havde pligt til at dække underskuddet i projektselskabet, der stod bag afholdelsen af det europæiske Melodi Grand Prix i 2014.



Det gjorde han ikke, og der blev optaget, hvad Erhvervsstyrelsen har betegnet som ulovlige lån hos DR for at dække underskuddet.



Derfor vurderede Erhvervsstyrelsen i februar 2017, at Michael Metz Mørch tilsidesatte sit ansvar som bestyrelsesformand ved ikke at informere resten af bestyrelsen om sin beslutning om at optage lån.



De konkluderede derfor, at han var erstatningsansvarlig for 21 mio. kr.



"Den rigtige afgørelse"



En afgørelse Michael Metz Mørch og hans advokat Finn Schwartz derefter valgte at anke til Erhvervsankenævnet.



"Det er den rigtige afgørelse. Den konklusion, de er kommet med, bygger på en meget grundig gennemgang af sagen, og det erhvervsankenævnet siger er klart og tydeligt er, at Michael Metz Mørch ikke er erstatningsansvarlig," lyder det fra Finn Schwartz, der er advokat for Michael Metz Mørch.



Han uddyber:



"Det er særdeles positivt. Det er en sag med mange tusinde sider, og vi har at gøre med en myndighed, der er kommet med en anden afgørelse, så man kunne jo frygte, at man som privatperson kunne komme lidt i modvind, men det har været en meget detaljeret gennemgang fra Erhvervsankenævnet."