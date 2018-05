Anklager kræver seks års fængsel til Johan Schlüter

FAKTA

Johan Schlüter og Susanne Fryland er tiltalt for groft mandatsvig over for rettighedshavere for 114,9 mio. kr.



Schlüter, Fryland og deres advokatpartner Lars Halgreen er tiltalt for skyldnersvig for 64 mio. kr. ved at flytte rettigheder til et grønlandsk vandprojekt til familiemedlemmer.



Fire andre forhold handler om regnskabsmanipulation, ulovlige aktionærlån på 4,5 mio. kr. og mandatsvig. Alle nægter sig skyldige i alle forhold. Sagen kører frem til midten af maj.