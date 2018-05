Det skriver medierne: Ørsted og CIP baner vejen for Vestas i Taiwan

BØRSEN



DANSK SUPERMARKED ØNSKER AFGIFTSFRI ZONE NORD FOR GRÆNSEN



Danskere hvert år køber slik, chokolade, vin og øl for milliarder i Tyskland. Derfor foreslår Dansk Supermarked, at der oprettes en afgiftsfri grænsehandelszone nord for grænsen for at skabe vækst og job i udkantsdanmark. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) afviser. (Forside, side 14-15)



DANSK MODEIKON ER UNDER AFVIKLING



Modekoncernen IC Group sælger sit største og mest attraktive brand, Peak Performance, for 1,9 mia. kr. Nu skal de resterende fire mærker skydes af. (Side 6-7)



MØBELKONCERN TABER MILLIONER INDEN FUSION



For tredje år i træk må ejerne af møbelvirksomheden B8 tage et tocifret milliontab. Underskuddet lander i 2017 på 21 mio. kr., og dermed har ejerne tabt over 58 mio. kr. i de seneste tre år. Nu skal virksomheden fusionere med konkurrent. (Side 8)



TIDLIGERE TELEINVESTOR SKYDER PENGE I HOLLANDSK MEDIEVIRKSOMHED



Investoren bag Onfone, der blev solgt til TDC i 2011, Morten Strunge, foretager sin største investering til dato. Han satser nu en del af formuen på en ny medievirksomhed i Holland. (11)



BIOTEKSELSKABET SANIONA JAGTER FEDMEGULD VIA GROVÆDERE



Ustyrlig appetit og ingen mæthedsfornemmelse ødelægger livet for patienter med sygdommen Prader Willi. Biotekselskabet Saniona ser milliardpotentiale i muligt middel. (Side 12)



STATENS STARTUP-SAMARBEJDE GIVER 623 MIO. KR. I OVERSKUD



Dansk Vækstkapital, den statslige Vækstfondens samarbejde med pensionskasser om at investere i startups, leverer nu rekordoverskud. (Side 14)



BERLINGSKE BUSINESS



UDSALGSFEBER FOR MILLIARDER I IC GROUP



Efter IC Groups frasalg af Peak Performance kan det komme på tale at sælge flere af de fire tilbageværende mærker i IC Group. Men det vigtigste lige nu er at udvikle de tilbageværende mærker. (Forside, side 8-9)



GEFION GROUP VIL TAGE SMUTVEJ TIL BØRSEN



Ejendomsselskabet Gefion, har tilbudt at overtage det tidligere hæderkronede biotek-selskab Neurosearch, der i dag er en tom skal. Dermed kan aktiemarkedet få en pendant til Jeudan. (Side 7)



NEMID FLYTTER IND PÅ MOBILEN



Alle med en smartphone kan snart lade deres NemID-kort blive i skuffen og i stedet bruge en ny app på mobilen. Men man kan også fortsætte med papkortet. (Side 10)



JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



ØRSTED OG CIP BANER VEJEN FOR VESTAS I TAIWAN



Ørsted og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har begge vundet store ordrer i Taiwans første udbud af havvindmølleparker. Dermed er et fundament for yderligere dansk succes i regionen støbt, og det kan komme producenter som MHI Vestas til gode. (Forside, side 6-7)



MÆRSK-FORMAND GØR OP MED NULFEJLSKULTUR



Der skal være plads til at lave fejl, hvis Mærsk skal gelejde flåden sikkert ind i en lønsom fremtid. Det mener formanden, Jim Hagemann Snabe. Nulfejlskulturen kan have spændt ben for netop det, påpeger analytikere. (Side 4)



MODEKONCERN SÆTTER ALT I SPIL EFTER MILLIARDSALG



IC Group får 700 mio. kr. fra salget af tøjmærket Peak Performance. Det kan samtidig være startskuddet til, at andre aktiver i modeselskabet afhændes. (Side 7)



SAS HAR FÅET LUFT UNDER VINGERNE



SAS har med et langt og sejt træk trimmet sig til økonomisk fremgang. Konkurrenten Norwegian vokser, men det norske lavprisselskab er fanget af sine egne voldsomme ambitioner. (Side 10-11)







/ritzau/FINANS