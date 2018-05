Israelsk video sender oliemarkedet i alarmberedskab: "Vi har beviser for, at Iran har forsøgt at bygge atomvåben"

Iagttagere vurderer allerede nu, at Israel med denne video vil lægge pres på det internationale samfund til at tage endnu hårdere fat i forhold til en fremtidig atomaftale med Iran.











Kun få timer efter at USAs udenrigsminister Pompeio har forladt Jerusalem efter weekendens topmøde mellem de to nært allierede USA og Israel, gik Israels premierminister Netanyahu på scenen og frembragte en række alvorlige beskyldninger angående Irans atomvåbenprogram. Ifølge Israel har Iran i årevis forsøgt at bygge atomvåben i skjul for FNs atomvåbeninspektører. Og beskyldningerne blev frembragt i nedenstående video, som endnu ikke er blevet vurderet af uafhængige eksperter.Det fik olieprisen til at stige fra 67,17 dolar pr. tønde til 69 dollar pr. tønde.Den 12. maj skal Donald Trump beslutte, om han skal fortsætte de eksisterende sanktioner mod Iran der kom på plads i 2015, eller søge andre veje for at opnå en langsigtet aftale, som alle parter kan acceptere.