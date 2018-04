Norwegian vil begynde at sælge fly

Det norske flyselskab Norwegian vil sælge fly for at få mere luft i budgettet. I øjeblikket er selskabet i gang med at skille sig af med både gamle og nye fly.



Det skriver Check-in.



- Virksomheden er i færd med at afhænde op til 140 fly, herunder fremtidige leverancer, gennem udskiftning af ældre fly, og eventuel salg eller overførsel til leasingaftale, skriver selskabet ifølge Check-in i regnskabet for første kvartal.



Norwegian har i dag 150 fly i sin flåde, og ifølge Check-in er der stadig over 200 nye maskiner på vej fra Boeing og Airbus. Men nogle af dem skal altså sælges eller leases til andre selskaber.



Ifølge Check-in vil selskabet have 225 fly i 2020.



- Det har aldrig været planen, at vi skulle beskæftige 225 fly i 2020. Det har hele tiden været planen, at vi skulle afhænde nogle af flyene. I løbet af de næste tre år får vi leveret mellem 70 og 80 nye fly, og vi kan sandsynligvis afhænde Airbus-flyene, sagde Bjørn Kjos efter offentliggørelsen af regnskabet.



- Vi forventer at beholde 30 af dem, mens vi kan skille os af med de resterende 70. Det er dog usandsynligt, at vi vil afhænde langdistancefly, sagde koncernchef Bjørn Kjos ifølge Check-in i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsresultatet.



Norwegian har på det seneste været i vælten, efter det kom frem, at selskabet bag British Airways overvejer at købe selskabet. Det fik aktien til at stige med hele 47,2 pct., da den nyhed blev offentligt kendt.



/ritzau/FINANS