Relateret indhold Tilføj søgeagent Falck

Svendborg

TV2 Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Falck

TV2

Telefonen har kimet siden klokken seks onsdag morgen hos Falck, der har haft travlt med at genstarte køretøjer og hive biler ud af snedriverne.



Faktisk bliver de ved og ved med at ringe, fortæller driftskoordinator Anders Dahlkilde.



Siden klokken 06.00 onsdag, har centralen modtaget 2500 opkald fra bilister, der har haft problemer forbundet med kulden.



- Vi har haft ekstremt travlt i dag på grund af vejret. Det har primært været starthjælp, men også biler der er kørt fast, siger han.



Antallet af opkald er dobbelt så højt, som Falck modtager på en almindelig dag.



De mange henvendelser har også betydet, at ventetiden er blevet lang.



Hvor der som regel er op til en times ventetid, har der onsdag været op mod fire timer. Det gælder for biler, der har haft brug for starthjælp, fortæller driftskoordinatoren.



Særligt i området ved Storkøbenhavn og i det vestlige Sjælland har frosten drillet og givet anledning til starthjælp.



På Sydsjælland har der været flest henvendelser fra bilister, der er kørt fast.



Vejret har fået Falck til at indkalde ekstra personale for at forsøge at følge med.



Samlet har der været 200 assistancereddere på de danske veje, oplyser Anders Dahlkilde.



Vintervejret har de seneste dage skabt problemer landet over og givet anledning til flere uheld.



Kraftigt snevejr og fygning omkring Svendborg, Tåsinge og Langeland har fået Fyns politi til at råde folk til at blive inde i området og undgå unødig udkørsel onsdag aften.



Også Bornholms politi har frarådet, at køretøjer bevæger sig ud på de lokale veje, hvis det ikke er nødvendigt.



Rydningen af sne på øens overordnede vejnet stoppede klokken 18. Det bliver først genoptaget klokken 3 natten til torsdag.



Indtil da må sneen bare lægge sig.



Men da færgen med rejsende fra Ystad allerede ankommer klokken 01.05, kan passagererne blive på færgen til vejene er ryddet, skriver TV2 Bornholm.



/ritzau/