Hverken Berlingske eller BT udkommer i papirform torsdag, da der ikke er nogen journalister til at lave dem.



Det fortæller Anders Krab-Johansen, der er koncernchef i Berlingske Media.



Medarbejderne på begge aviser har på møder onsdag besluttet, at de nedlægger arbejdet for dagen.



Det sker, efter at Berlingske Media onsdag har præsenteret en ny strategi for huset, der blandt andet medfører en spareplan og 93 nedlagte stillinger.



"Der kommer ikke nogen aviser i morgen, men vi udkommer selvfølgelig digitalt hele tiden."



"Vi har jo ikke nogen til at lave dem," siger Krab-Johansen.



Koncernchefen kan godt forstå, at de ansatte er oprørte.



"Det er en fundamental omlægning, vi skal igennem, og det er selvfølgelig dramatisk," siger han.



Den nye kurs medfører blandt andet, at den egentlige produktion af aviser flyttes ud af koncernen til selskabet Wunderkind.



Medarbejderne er både frustrerede og vrede, fortæller Berlingskes tillidsrepræsentant Marianne Ellegaard Fajstrup.



"Der er 32 journalister i alt på Berlingske og BTMX, der har fået en meddelelse om, at de til sommer vil blive det, der hedder virksomhedsoverdraget."



"Hele printavisen skal laves udenfor Berlingskes redaktion. Det tror vi simpelthen ikke på kan lade sig gøre på en god måde," siger hun.



Efter planen lukker også hjemmesiderne mx.dk, business.dk og aok.dk. Papiravisen Metroxpress lægges sammen med BT og bliver til BT Metro.



På BT er medarbejderne ligeledes frustrerede, fortæller Jesper Vestergaard Larsen, der er stedfortrædende tillidsrepræsentant.



"Medarbejderne er i chok og oplever en rigtig stor frustration. De er frustrerede over, at 17 kolleger skal flyttes til det her firma, der hedder Wunderkind."



"De er i chok over, at der skal fyres yderligere 14 medarbejdere, og så er de bekymrede over, hvordan fremtiden kommer til at se ud i en organisation, hvor vi skal løbe stærkere og være langt færre," siger han.



Medarbejderne på Berlingske mødes igen klokken ni torsdag, og BT's ansatte mødes klokken 10.



/ritzau/