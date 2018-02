Overenskomstforhandlingerne på det regionale område mellem de regionalt ansatte og Danske Regioner er brudt sammen. Det skriver Socialpædagogerne på Twitter.



Dagens forhandlinger, der begyndte tirsdag klokken 13, brød sammen cirka klokken 17.



Chefforhandler Grete Christensen for de regionalt ansatte siger, at lønrammen - ligesom på det statslige og det kommunale område - er årsag til sammenbruddet.



"Rammen svarer ikke til de forventninger, vi har for vores medlemmer," siger Grete Christensen til TV2 News.



Tidligere er overenskomstforhandlingerne for de kommunalt og statsansatte også brudt sammen.



/ritzau/