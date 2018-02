Relateret indhold Tilføj søgeagent NATO

Makedonien er parat til at ændre navn for at løse en diplomatisk konflikt med nabolandet Grækenland, der blokerer for landets optagelse i Nato og EU.



Grækenland har i mange år været stærkt utilfreds med naboernes insisteren på landenavnet Makedonien, hvilket blandt andet skyldes, at Makedonien også er navnet på en græsk region.



Regeringen i Makedonien er opsat på at løse denne krise, siger premierminister Zoran Zaev til nyhedsbureauet Reuters.



Den eksjugoslaviske republik har fire forslag til en navneændring:



Republikken Nordmakedonien, Det Øvre Makedonien, Vardar Makedonien og Republikken Makedonien.



Grækenland kan som alle andre medlemmer af EU og Nato nedlægge veto mod kandidatlande.



Grækerne mener, at det kan opfattes sådan, at makedonerne med landenavnet og med punkter i landets forfatning gør krav på græsk territorium.



Zaev håber, at det hele kan være løst inden et EU-møde i juni og et Nato-topmøde i juli.



/ritzau/Reuters