Ny FED-chef: Modvind i USA's økonomi er blevet til medvind

Udsigterne for den økonomiske vækst i USA er fortsat stærke, og derfor kan den amerikanske centralbank, Federal Reserve, også fortsat hæve renterne gradvist.



Sådan lyder det fra Jerome Powell, der er ny chef for Federal Reserve, i den tale, han skal holde i Kongressen klokken 16.00 dansk tid. Indholdet af talen er offentliggjort klokken 14.30.



"Noget af den modvind, som den amerikanske økonomi har oplevet de seneste år, er blevet til medvind," siger han ifølge Bloomberg News i talen.



Finanspolitikken er blevet mere stimulerende for den amerikanske økonomi, siger centralbankchefen desuden i talen.



I december vedtog Kongressen en ny skattereform, der blandt andet letter selskabsskatten kraftigt, og samtidig er der i starten af året blevet forhandlet om en ny budgetaftale i USA.



Når det kommer til pengepolitikken, vil den amerikanske centralbank også fremover med den nye leder ved roret fokusere på at skabe balance i økonomien og at nå målet om en inflation på omkring 2 pct.



"I vurderingen af den passende vej for pengepolitikken de kommende år, vil FOMC (Federal Reserves rentekomité, red.) fortsætte med at skabe balance mellem at undgå en overophedning af økonomien og sikre en vedvarende kerneinflation på 2 pct.," fremgår det af Jerome Powells tale.



FORVENTER STABILISERING AF INFLATION



Centralbanken har i længere tid kæmpet med en lav inflation, på trods af at økonomien var begyndt at tage fart. Ifølge Bloomberg News har prisstigningstakten målt på PCE-kerneprisdeflatoren, der er Federal Reserves foretrukne inflationsindikator, ramt under målsætningen størstedelen af de seneste fem år.



Centralbanken tidligere meldt ud, at den har en forventning om, at inflationen begynder at tiltage i år, og den overbevisning deler Jerome Powell også.



"Vi regner med, at inflationen på årsbasis vil rykke op i år og stabilisere sig omkring FOMC's målsætning på mellemlang sigt," fremgår det af talen tirsdag.



Samtidig oplyser den nye centralbankchef, at lønningerne også bør stige i år, og at det midlertidige fald i inflationen sidste år ikke ventes at gentage sig.



/ritzau/FINANS